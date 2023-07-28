МВД Литвы намерено закрыть границу с Беларусью из-за группировок ЧВК «Вагнер»

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
МВД Литвы обеспокоено нахождением ЧВК «Вагнер» в Беларуси Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Министерство внутренних дел Литвы заявило о возможном закрытии государственной границы с Беларусью. Это связано с обеспокоенностью с размещением бойцов группы «Вагнер» на белорусской территории.

«Литва может закрыть границу с Беларусью из-за размещения там ЧВК «Вагнер», — передает заявление МВД argumenti.ru. В ведомстве отметили, что были подготовлены планы по защите границы и проведению учений в ближайшее время.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости усиления безопасности восточных границ НАТО в случае передислокации предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии в Беларусь. Литва односторонне закрыла пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии, однако сейчас работа контрольно-пропускного пункта на границе между Литвой и Белоруссией полностью возобновлена.

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Министерство внутренних дел Литвы заявило о возможном закрытии государственной границы с Беларусью. Это связано с обеспокоенностью с размещением бойцов группы «Вагнер» на белорусской территории. «Литва может закрыть границу с Беларусью из-за размещения там ЧВК «Вагнер», — передает заявление МВД argumenti.ru. В ведомстве отметили, что были подготовлены планы по защите границы и проведению учений в ближайшее время. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости усиления безопасности восточных границ НАТО в случае передислокации предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии в Беларусь. Литва односторонне закрыла пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии, однако сейчас работа контрольно-пропускного пункта на границе между Литвой и Белоруссией полностью возобновлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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