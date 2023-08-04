Картаполов: уклонением от мобилизации будет считаться неявка по повестке

04 августа 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Проект об уклонении от военной службы будет действовать во время мобилизации, подчеркнул Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Мобилизация в России За уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Уклонением будет считаться самовольное оставление военной части или неявка по повестке. «Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление военной части или неявка по повестке, за это может грозить до пяти лет тюрьмы», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. При объявлении мобилизации, гражданам приходит повестка с приказом явиться в военкомат. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой в трех чтениях до конца этого года. Ранее Картаполов говорил о том, что введение уголовной ответственности для уклонистов от армии не связано с мобилизацией. По его словам, проект о наказании для уклонистов от военной службы готовился еще осенью прошлого года, до введения частичной мобилизации. В РФ также подняли призывной возраст до 30 лет. По словам Картаполова, 27-летние россияне не будут призваны в 2024 году.

За уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Уклонением будет считаться самовольное оставление военной части или неявка по повестке. «Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление военной части или неявка по повестке, за это может грозить до пяти лет тюрьмы», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС. При объявлении мобилизации, гражданам приходит повестка с приказом явиться в военкомат. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой в трех чтениях до конца этого года. Ранее Картаполов говорил о том, что введение уголовной ответственности для уклонистов от армии не связано с мобилизацией. По его словам, проект о наказании для уклонистов от военной службы готовился еще осенью прошлого года, до введения частичной мобилизации. В РФ также подняли призывной возраст до 30 лет. По словам Картаполова, 27-летние россияне не будут призваны в 2024 году.