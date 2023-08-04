Инвестстратег посоветовал купить валюту на фоне ослабления рубля

04 августа 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Россияне могут купить валюту на часть сбережений Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине На фоне снижения курса рубля россияне могут приобрести валюту на часть своих сбережений, поскольку предел девальвации еще не пройден. Об этом в беседе с URA.RU заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Я думаю, что предел девальвации еще не пройден. Сейчас уже многие аналитики говорят про уровень в 100 рублей за доллар, поэтому еще не поздно покупать валюту. Но с другой стороны, понятно, что лучше деньги хранить в разных валютах. На всю сумму вряд ли стоит покупать валюту, но на определенную часть рублей можно купить часть валюты», — сказал Сергей Суверов. Однако экономист напомнил, что в положение дел с рублем могут вмешаться власти. «Пока тренд идет на ослабление рубля, и это четкий тренд. Но в любой момент может вмешаться правительство. Будут приняты экстренные меры для стабилизации курса рубля. Этого нельзя исключать. Поэтому на часть средств можно купить валюту. Не на все, а на часть», — объяснил специалист. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с URA.RU объяснил, что курс валют в России резко пошел вверх из-за снижения их поступления в экономику страну, однако потребность в них выросла. Тем временем курс евро достиг отметки 105 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне снижения курса рубля россияне могут приобрести валюту на часть своих сбережений, поскольку предел девальвации еще не пройден. Об этом в беседе с URA.RU заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Я думаю, что предел девальвации еще не пройден. Сейчас уже многие аналитики говорят про уровень в 100 рублей за доллар, поэтому еще не поздно покупать валюту. Но с другой стороны, понятно, что лучше деньги хранить в разных валютах. На всю сумму вряд ли стоит покупать валюту, но на определенную часть рублей можно купить часть валюты», — сказал Сергей Суверов. Однако экономист напомнил, что в положение дел с рублем могут вмешаться власти. «Пока тренд идет на ослабление рубля, и это четкий тренд. Но в любой момент может вмешаться правительство. Будут приняты экстренные меры для стабилизации курса рубля. Этого нельзя исключать. Поэтому на часть средств можно купить валюту. Не на все, а на часть», — объяснил специалист. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с URA.RU объяснил, что курс валют в России резко пошел вверх из-за снижения их поступления в экономику страну, однако потребность в них выросла. Тем временем курс евро достиг отметки 105 рублей.