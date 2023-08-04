Инвестстратег посоветовал купить валюту на фоне ослабления рубля

На фоне снижения курса рубля россияне могут приобрести валюту на часть своих сбережений, поскольку предел девальвации еще не пройден. Об этом в беседе с URA.RU заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.
«Я думаю, что предел девальвации еще не пройден. Сейчас уже многие аналитики говорят про уровень в 100 рублей за доллар, поэтому еще не поздно покупать валюту. Но с другой стороны, понятно, что лучше деньги хранить в разных валютах. На всю сумму вряд ли стоит покупать валюту, но на определенную часть рублей можно купить часть валюты», — сказал Сергей Суверов.
Однако экономист напомнил, что в положение дел с рублем могут вмешаться власти. «Пока тренд идет на ослабление рубля, и это четкий тренд. Но в любой момент может вмешаться правительство. Будут приняты экстренные меры для стабилизации курса рубля. Этого нельзя исключать. Поэтому на часть средств можно купить валюту. Не на все, а на часть», — объяснил специалист.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с URA.RU объяснил, что курс валют в России резко пошел вверх из-за снижения их поступления в экономику страну, однако потребность в них выросла. Тем временем курс евро достиг отметки 105 рублей.
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