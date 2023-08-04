Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

05 августа 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Четверо украинских уклонистов пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре гражданина Украины спрятались в тайнике кузова грузовика для того, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать службы по призыву. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. «Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем „экипажем“, о котором пограничники знали заранее», — цитирует сообщение telegram-канала Госпогранслужбы Украины «Лента.ру». По данным агентства, каждый уклонист заплатил водителю по четыре тысячи долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужчины обязаны явиться в военкомат в течение десяти суток. Параллельно этому отметился рост коррупции, так как военнообязанные начали использовать все возможности для уклонения от призыва.

Четыре гражданина Украины спрятались в тайнике кузова грузовика для того, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать службы по призыву. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. «Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем „экипажем“, о котором пограничники знали заранее», — цитирует сообщение telegram-канала Госпогранслужбы Украины «Лента.ру». По данным агентства, каждый уклонист заплатил водителю по четыре тысячи долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужчины обязаны явиться в военкомат в течение десяти суток. Параллельно этому отметился рост коррупции, так как военнообязанные начали использовать все возможности для уклонения от призыва.