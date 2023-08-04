04 августа 2023

Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

© Служба новостей «URA.RU»
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Четверо украинских уклонистов пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона Фото:
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Четыре гражданина Украины спрятались в тайнике кузова грузовика для того, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать службы по призыву. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем „экипажем“, о котором пограничники знали заранее», — цитирует сообщение telegram-канала Госпогранслужбы Украины «Лента.ру». По данным агентства, каждый уклонист заплатил водителю по четыре тысячи долларов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужчины обязаны явиться в военкомат в течение десяти суток. Параллельно этому отметился рост коррупции, так как военнообязанные начали использовать все возможности для уклонения от призыва.

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Четыре гражданина Украины спрятались в тайнике кузова грузовика для того, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать службы по призыву. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. «Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем „экипажем“, о котором пограничники знали заранее», — цитирует сообщение telegram-канала Госпогранслужбы Украины «Лента.ру». По данным агентства, каждый уклонист заплатил водителю по четыре тысячи долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужчины обязаны явиться в военкомат в течение десяти суток. Параллельно этому отметился рост коррупции, так как военнообязанные начали использовать все возможности для уклонения от призыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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