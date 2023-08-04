04 августа 2023
03 августа 2023

Многодетного отца из ЯНАО вернули домой из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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С просьбой вернуть мужа к Нестеруку обратилась супруга мобилизованного Фото:

Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО) Максим Серенков вернулся к семье из зоны проведения спецоперации. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук сообщил, что с просьбой о помощи в данном вопросе к нему обратилась супруга бойца.

«Старшина 2-й статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. В родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей. Максим Серенков получил отсрочку и сегодня возвращается из зоны проведения СВО домой, на Ямал!», — сообщает ямальский омбудсмен в своем telegram-канале.

Ранее участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин был освобожден из украинского плена. Возвращение бойца произошло в результате обмена военнопленными 11 июня.

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Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО) Максим Серенков вернулся к семье из зоны проведения спецоперации. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук сообщил, что с просьбой о помощи в данном вопросе к нему обратилась супруга бойца. «Старшина 2-й статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. В родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей. Максим Серенков получил отсрочку и сегодня возвращается из зоны проведения СВО домой, на Ямал!», — сообщает ямальский омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин был освобожден из украинского плена. Возвращение бойца произошло в результате обмена военнопленными 11 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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