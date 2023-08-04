Многодетного отца из ЯНАО вернули домой из зоны СВО

05 августа 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

С просьбой вернуть мужа к Нестеруку обратилась супруга мобилизованного Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО) Максим Серенков вернулся к семье из зоны проведения спецоперации. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук сообщил, что с просьбой о помощи в данном вопросе к нему обратилась супруга бойца. «Старшина 2-й статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. В родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей. Максим Серенков получил отсрочку и сегодня возвращается из зоны проведения СВО домой, на Ямал!», — сообщает ямальский омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин был освобожден из украинского плена. Возвращение бойца произошло в результате обмена военнопленными 11 июня.

Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО) Максим Серенков вернулся к семье из зоны проведения спецоперации. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук сообщил, что с просьбой о помощи в данном вопросе к нему обратилась супруга бойца. «Старшина 2-й статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. В родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей. Максим Серенков получил отсрочку и сегодня возвращается из зоны проведения СВО домой, на Ямал!», — сообщает ямальский омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин был освобожден из украинского плена. Возвращение бойца произошло в результате обмена военнопленными 11 июня.