Многодетного отца из ЯНАО вернули домой из зоны СВО

Многодетный отец из Ноябрьска (ЯНАО) Максим Серенков вернулся к семье из зоны проведения спецоперации. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук сообщил, что с просьбой о помощи в данном вопросе к нему обратилась супруга бойца.
«Старшина 2-й статьи Серенков был мобилизован в конце сентября прошлого года. В мой адрес с просьбой помочь вернуть мужа домой обратилась супруга военнослужащего. В родном Ноябрьске у него остались жена и трое малолетних детей. Максим Серенков получил отсрочку и сегодня возвращается из зоны проведения СВО домой, на Ямал!», — сообщает ямальский омбудсмен в своем telegram-канале.
Ранее участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин был освобожден из украинского плена. Возвращение бойца произошло в результате обмена военнопленными 11 июня.
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