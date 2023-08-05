На Украине пришли в ярость после атак ВСУ на танкер в Керченском проливе

Украинский режиссер Лопатенок назвал ВСУ «морскими пиратами»
© Служба новостей «URA.RU»
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Керчь, море, керченский пролив
Ночью 5 августа ВСУ атаковали гражданское судно в Керченском проливе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, которые участвовали в атаке на российский танкер в Керченском проливе, — «морские пираты». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что удар был нанесен, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления. Лопатенок заявил, что атаковать гражданские объекты России — старый украинский трюк.

Ночью 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали танкер в Керченском проливе. Для этого использовался морской дрон. В результате атаки на судне были выбиты стекла.

К танкеру отправились спасатели из Новороссийска. Судно не получило серьезных повреждений, топливо не разлилось. На данный момент экипажу ничего не угрожает.

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Украинские военные, которые участвовали в атаке на российский танкер в Керченском проливе, — «морские пираты». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что удар был нанесен, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления. Лопатенок заявил, что атаковать гражданские объекты России — старый украинский трюк. Ночью 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали танкер в Керченском проливе. Для этого использовался морской дрон. В результате атаки на судне были выбиты стекла. К танкеру отправились спасатели из Новороссийска. Судно не получило серьезных повреждений, топливо не разлилось. На данный момент экипажу ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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