На Украине пришли в ярость после атак ВСУ на танкер в Керченском проливе

Украинский режиссер Лопатенок назвал ВСУ «морскими пиратами»

05 августа 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Ночью 5 августа ВСУ атаковали гражданское судно в Керченском проливе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, которые участвовали в атаке на российский танкер в Керченском проливе, — «морские пираты». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что удар был нанесен, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления. Лопатенок заявил, что атаковать гражданские объекты России — старый украинский трюк. Ночью 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали танкер в Керченском проливе. Для этого использовался морской дрон. В результате атаки на судне были выбиты стекла. К танкеру отправились спасатели из Новороссийска. Судно не получило серьезных повреждений, топливо не разлилось. На данный момент экипажу ничего не угрожает.

Украинские военные, которые участвовали в атаке на российский танкер в Керченском проливе, — «морские пираты». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что удар был нанесен, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления. Лопатенок заявил, что атаковать гражданские объекты России — старый украинский трюк. Ночью 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали танкер в Керченском проливе. Для этого использовался морской дрон. В результате атаки на судне были выбиты стекла. К танкеру отправились спасатели из Новороссийска. Судно не получило серьезных повреждений, топливо не разлилось. На данный момент экипажу ничего не угрожает.