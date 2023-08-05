Росморречфлот раскрыл последствия атаки ВСУ на танкер в Керченской проливе

Росморречфлот: танкер был атакован морским дроном ВСУ в районе Крымского моста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
ВСУ атаковали танкер ночью 5 августа Фото:

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердили удар по гражданскому танкеру в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона ВСУ.

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы РосМорРечФлот в Telegram. Отмечается, что никто не пострадал.

По информации ведомства, судно находится на плаву. После атаки экипаж начал бороться с водой, которая стала поступать из пробоины. На место нахождения танкеры выплыли два судна. После этого поступление воды было остановлено.

Танкер был атакован 5 августа. В нем были выбиты стекла, несколько членов экипажа получили порезы, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердили удар по гражданскому танкеру в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона ВСУ. «Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы РосМорРечФлот в Telegram. Отмечается, что никто не пострадал. По информации ведомства, судно находится на плаву. После атаки экипаж начал бороться с водой, которая стала поступать из пробоины. На место нахождения танкеры выплыли два судна. После этого поступление воды было остановлено. Танкер был атакован 5 августа. В нем были выбиты стекла, несколько членов экипажа получили порезы, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...