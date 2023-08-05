Росморречфлот раскрыл последствия атаки ВСУ на танкер в Керченской проливе

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердили удар по гражданскому танкеру в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что танкер получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона ВСУ.
«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы РосМорРечФлот в
По информации ведомства, судно находится на плаву. После атаки экипаж начал бороться с водой, которая стала поступать из пробоины. На место нахождения танкеры выплыли два судна. После этого поступление воды было остановлено.
Танкер был атакован 5 августа. В нем были выбиты стекла, несколько членов экипажа получили порезы, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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