04 августа 2023

В аэропорту Тюмени из-за тумана не могут сесть шесть самолетов из Екатеринбурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, самолет в небе, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
В аэропорту Рощино задерживают десятки самолетов Фото:

В аэропорту Рощино (Тюмень) из-за тумана задерживают вылет и прилет более 30 самолетов. Согласно онлайн-табло, шесть лайнеров летят из Екатеринбурга.

«Шесть лайнеров, летящих из Екатеринбурга в Тюмень, задерживаются», — следует из данных онлайн-табло на сайте Рощино. Из-за метеоусловий опаздывают самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «Победа».

Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службы перечисленных авиакомпаний и аэропорта Рощино. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Утром 5 августа в Рощино задержали три рейса до Санкт-Петербурга. В пресс-службе воздушной гавани поясняли, что это задержки вызваны плохой видимостью.

Обновлено в 10:32 (08:32 МСК):

В пресс-службе Рощино сообщили, что задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске. «Время прилета и вылета самолетов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний», — написали сотрудники пресс-службы в соцсетях воздушной гавани.

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В аэропорту Рощино (Тюмень) из-за тумана задерживают вылет и прилет более 30 самолетов. Согласно онлайн-табло, шесть лайнеров летят из Екатеринбурга. «Шесть лайнеров, летящих из Екатеринбурга в Тюмень, задерживаются», — следует из данных онлайн-табло на сайте Рощино. Из-за метеоусловий опаздывают самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «Победа». Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службы перечисленных авиакомпаний и аэропорта Рощино. Ответы на момент публикации новости не поступили. Утром 5 августа в Рощино задержали три рейса до Санкт-Петербурга. В пресс-службе воздушной гавани поясняли, что это задержки вызваны плохой видимостью. Обновлено в 10:32 (08:32 МСК): В пресс-службе Рощино сообщили, что задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске. «Время прилета и вылета самолетов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний», — написали сотрудники пресс-службы в соцсетях воздушной гавани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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