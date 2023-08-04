В аэропорту Рощино (Тюмень) из-за тумана задерживают вылет и прилет более 30 самолетов. Согласно онлайн-табло, шесть лайнеров летят из Екатеринбурга.
«Шесть лайнеров, летящих из Екатеринбурга в Тюмень, задерживаются», — следует из данных онлайн-табло на сайте Рощино. Из-за метеоусловий опаздывают самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «Победа».
Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службы перечисленных авиакомпаний и аэропорта Рощино. Ответы на момент публикации новости не поступили.
Утром 5 августа в Рощино задержали три рейса до Санкт-Петербурга. В пресс-службе воздушной гавани поясняли, что это задержки вызваны плохой видимостью.
Обновлено в 10:32 (08:32 МСК):
В пресс-службе Рощино сообщили, что задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске. «Время прилета и вылета самолетов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний», — написали сотрудники пресс-службы в соцсетях воздушной гавани.
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