Российские войска взяли новое село в ЛНР

Село Новоселовское в ЛНР освобождено от украинских войск, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается на купянском направлении. Также на купянском направлении штурмовыми отрядами было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое. Кроме того были отражены три контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового, заключили в ведомстве.
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