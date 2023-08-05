Российские войска взяли новое село в ЛНР

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Село Новоселовское в ЛНР освобождено от украинских войск, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается на купянском направлении. Также на купянском направлении штурмовыми отрядами было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое. Кроме того были отражены три контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового, заключили в ведомстве.

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается на купянском направлении. Также на купянском направлении штурмовыми отрядами было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое. Кроме того были отражены три контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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