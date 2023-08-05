Российские войска взяли новое село в ЛНР

05 августа 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Село Новоселовское в ЛНР освобождено от украинских войск, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается на купянском направлении. Также на купянском направлении штурмовыми отрядами было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое. Кроме того были отражены три контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового, заключили в ведомстве.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР», — заявили в Минобороны. Там добавили, что населенный пункт располагается на купянском направлении. Также на купянском направлении штурмовыми отрядами было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое. Кроме того были отражены три контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового, заключили в ведомстве.