FT: удары Украины в Черном море разозлят Белый дом

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, ВСУ
Действия Украины выводит Запад из равновесия, пишет FT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атака на российскую инфраструктуру экспорта нефти в Черном море вызовет беспокойство в США и в других западных странах. Об этом пишет газета Financial Times.

«Атака Украины на инфраструктуру экспорта нефти в Черном море, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что в западных странах обычно снисходительно смотрят на украинские удары по российской территории, пока они не используют поставляемое ими оружие.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов. Российское Минобороны сообщило, что все дроны были уничтожены благодаря кораблям «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака на военно-морскую базу была предотвращена.

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Атака на российскую инфраструктуру экспорта нефти в Черном море вызовет беспокойство в США и в других западных странах. Об этом пишет газета Financial Times. «Атака Украины на инфраструктуру экспорта нефти в Черном море, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что в западных странах обычно снисходительно смотрят на украинские удары по российской территории, пока они не используют поставляемое ими оружие. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов. Российское Минобороны сообщило, что все дроны были уничтожены благодаря кораблям «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака на военно-морскую базу была предотвращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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