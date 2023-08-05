FT: удары Украины в Черном море разозлят Белый дом

05 августа 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Действия Украины выводит Запад из равновесия, пишет FT Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака на российскую инфраструктуру экспорта нефти в Черном море вызовет беспокойство в США и в других западных странах. Об этом пишет газета Financial Times. «Атака Украины на инфраструктуру экспорта нефти в Черном море, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что в западных странах обычно снисходительно смотрят на украинские удары по российской территории, пока они не используют поставляемое ими оружие. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов. Российское Минобороны сообщило, что все дроны были уничтожены благодаря кораблям «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака на военно-морскую базу была предотвращена.

Атака на российскую инфраструктуру экспорта нефти в Черном море вызовет беспокойство в США и в других западных странах. Об этом пишет газета Financial Times. «Атака Украины на инфраструктуру экспорта нефти в Черном море, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что в западных странах обычно снисходительно смотрят на украинские удары по российской территории, пока они не используют поставляемое ими оружие. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов. Российское Минобороны сообщило, что все дроны были уничтожены благодаря кораблям «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака на военно-морскую базу была предотвращена.