ВСУ атаковали Юг России: главное за ночь

Минобороны РФ: ВСУ устроили атаку беспилотниками в Крыму
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ устроили теракт Фото:
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Ночью 4 августа ВСУ предприняли попытки атаки на Новороссийск и полуостров Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU собрало актуальную информацию о произошедшем.

ВСУ предприняли атаку в Новороссийске надводными дронами

  • Очевидцы сообщили о взрывах и стрельбе недалеко от села Мысхако (Краснодарский край). По их словам, шел бой российских сил с надводными украинскими дронами.
  • Позже в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим пытался атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, надводные дроны уничтожены.
  • Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки.
  • Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что отгрузка нефти на танкеры в Новороссийске проходит в штатном режиме. По его словам, разрушений инфраструктуры нет.

ВСУ устроили атаку в Крыму дронами

  • Советник Крыма Олег Крючков сообщил, что в некоторых районах Крыма сработали системы ПВО. По его словам, были сбиты все дроны. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
  • Минобороны РФ подтвердили атаку беспилотников на полуостров. По данным ведомства, ВСУ устроили теракт.
  • В Минобороны также сообщили, что с помощью ПВО было сбито десять дронов. Еще три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Ночью 4 августа ВСУ предприняли попытки атаки на Новороссийск и полуостров Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU собрало актуальную информацию о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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