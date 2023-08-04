ВСУ атаковали Юг России: главное за ночь

Ночью 4 августа ВСУ предприняли попытки атаки на Новороссийск и полуостров Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU собрало актуальную информацию о произошедшем.
ВСУ предприняли атаку в Новороссийске надводными дронами
Очевидцы сообщили о взрывах и стрельбе недалеко от села Мысхако (Краснодарский край). По их словам, шел бой российских сил с надводными украинскими дронами.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим пытался атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, надводные дроны уничтожены.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки.
Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что отгрузка нефти на танкеры в Новороссийске проходит в штатном режиме. По его словам, разрушений инфраструктуры нет.
ВСУ устроили атаку в Крыму дронами
Советник Крыма Олег Крючков сообщил, что в некоторых районах Крыма сработали системы ПВО. По его словам, были сбиты все дроны. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Минобороны РФ подтвердили атаку беспилотников на полуостров. По данным ведомства, ВСУ устроили теракт.
В Минобороны также сообщили, что с помощью ПВО было сбито десять дронов. Еще три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).