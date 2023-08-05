Москалькова начала действовать после того, как 90 российских детей оказались на улице в Турции

Москалькова обратилась в СК РФ по факту выселения 90 российских детей на улицу в Турции

05 августа 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Выселением российских детей в Турции заинтересовался Роспотребнадзор, заявила Татьяна Москалькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ (СК РФ) с просьбой прояснить обстоятельства случая, когда 90 несовершеннолетних российских граждан выставили на улицу ночью. Она отметила, что данный факт уже вызвал интерес Роспотребнадзора. «Я обратилась в СК РФ с просьбой разобраться: как могло случиться, что 90 несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу?» — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что данным инцидентом заинтересовался Роспотребнадзор, и надеется на объективное расследование, которое даст ответы на все вопросы. Москалькова также выразила сожаление о том, что ребятам был испорчен летний отдых, их родителям причинен материальный ущерб, а также о том, что события негативно повлияли на эмоциональное состояние всех пострадавших. Она считает такие действия недопустимыми. Ранее стало известно, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, что привело к выселению 90 российских детей на улицу в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ (СК РФ) с просьбой прояснить обстоятельства случая, когда 90 несовершеннолетних российских граждан выставили на улицу ночью. Она отметила, что данный факт уже вызвал интерес Роспотребнадзора. «Я обратилась в СК РФ с просьбой разобраться: как могло случиться, что 90 несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу?» — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что данным инцидентом заинтересовался Роспотребнадзор, и надеется на объективное расследование, которое даст ответы на все вопросы. Москалькова также выразила сожаление о том, что ребятам был испорчен летний отдых, их родителям причинен материальный ущерб, а также о том, что события негативно повлияли на эмоциональное состояние всех пострадавших. Она считает такие действия недопустимыми. Ранее стало известно, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил проживание в отеле, что привело к выселению 90 российских детей на улицу в Турции. Информацию о выселении подтвердили в Роспотребнадзоре.