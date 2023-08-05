05 августа 2023
04 августа 2023

Горожане обеспокоены массовой гибелью уток в главном парке Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, утята, утенок, утка с утятами
Утки считались своеобразным символом парка Фото:

В Кургане погибли утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом URA.RU рассказал читатель. Подобные сообщения также стали появляться в местных пабликах в соцсетях.

«В Кургане в ЦПКиО погибли почти все утки. Мертвые птицы лежат в воде и в кустах на берегу реки Бетевки. Птицы погибли, вероятно, несколько дней назад, уже пахнут», — пояснил собеседник информационного агентства.

На момент публикации объяснить массовую гибель птиц не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в администрацию города, информация будет дополнена после получения ответа.

Утки многие годы жили в парке, их всегда подкармливали местные жители. Считалось, что это своеобразный символом ЦПКиО.

Трупы животных плавают на поверхности водоема
Трупы животных плавают на поверхности водоема
Фото:
В ЦПКиО массово погибли птицы
В ЦПКиО массово погибли птицы
Фото:
По словам горожан, в курганском парке погибли почти все утки
По словам горожан, в курганском парке погибли почти все утки
Фото:

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В Кургане погибли утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом URA.RU рассказал читатель. Подобные сообщения также стали появляться в местных пабликах в соцсетях. «В Кургане в ЦПКиО погибли почти все утки. Мертвые птицы лежат в воде и в кустах на берегу реки Бетевки. Птицы погибли, вероятно, несколько дней назад, уже пахнут», — пояснил собеседник информационного агентства. На момент публикации объяснить массовую гибель птиц не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в администрацию города, информация будет дополнена после получения ответа. Утки многие годы жили в парке, их всегда подкармливали местные жители. Считалось, что это своеобразный символом ЦПКиО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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