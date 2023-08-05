Утки считались своеобразным символом парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане погибли утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом URA.RU рассказал читатель. Подобные сообщения также стали появляться в местных пабликах в соцсетях.

«В Кургане в ЦПКиО погибли почти все утки. Мертвые птицы лежат в воде и в кустах на берегу реки Бетевки. Птицы погибли, вероятно, несколько дней назад, уже пахнут», — пояснил собеседник информационного агентства.

На момент публикации объяснить массовую гибель птиц не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в администрацию города, информация будет дополнена после получения ответа.

Утки многие годы жили в парке, их всегда подкармливали местные жители. Считалось, что это своеобразный символом ЦПКиО.

Трупы животных плавают на поверхности водоема Фото: предоставлено читателем URA.RU

В ЦПКиО массово погибли птицы Фото: предоставлено читателем URA.RU