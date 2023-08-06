В тюменском аэропорту задерживаются рейсы в ЯНАО

06 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

В Тюмени на 3,5 часа задержали два рейса до Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Рощино из-за тумана задержали прилет двух самолетов из Тюмени в Салехард. Информация об этом находится на сайте аэропорта. «В Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Рейсы YC 10 и WZ 5910 авиакомпаний „Ямал“ и Red Wings должны были вылететь в 07:00, а в итоге выдвинулись в 10:30», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта сказали, что ситуация с задержками возникла из-за тумана. Также из-за тумана задержали на 2,5 часа два рейса самолетов тех же авиакомпаний, которые должны будут лететь из Салехарда в Тюмень. Вылет был запланирован на 12:05 часов, однако самолеты смогут улететь из ЯНАО только в 14:25. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Такая ситуация возникла из-за туманов.

В аэропорту Рощино из-за тумана задержали прилет двух самолетов из Тюмени в Салехард. Информация об этом находится на сайте аэропорта. «В Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Рейсы YC 10 и WZ 5910 авиакомпаний „Ямал“ и Red Wings должны были вылететь в 07:00, а в итоге выдвинулись в 10:30», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта сказали, что ситуация с задержками возникла из-за тумана. Также из-за тумана задержали на 2,5 часа два рейса самолетов тех же авиакомпаний, которые должны будут лететь из Салехарда в Тюмень. Вылет был запланирован на 12:05 часов, однако самолеты смогут улететь из ЯНАО только в 14:25. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Такая ситуация возникла из-за туманов.