В тюменском аэропорту задерживаются рейсы в ЯНАО

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, пассажиры, информационное табло, вылет откладывается
В Тюмени на 3,5 часа задержали два рейса до Салехарда Фото:

В аэропорту Рощино из-за тумана задержали прилет двух самолетов из Тюмени в Салехард. Информация об этом находится на сайте аэропорта.

«В Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Рейсы YC 10 и WZ 5910 авиакомпаний „Ямал“ и Red Wings должны были вылететь в 07:00, а в итоге выдвинулись в 10:30», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта сказали, что ситуация с задержками возникла из-за тумана.

Также из-за тумана задержали на 2,5 часа два рейса самолетов тех же авиакомпаний, которые должны будут лететь из Салехарда в Тюмень. Вылет был запланирован на 12:05 часов, однако самолеты смогут улететь из ЯНАО только в 14:25.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Такая ситуация возникла из-за туманов.

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В аэропорту Рощино из-за тумана задержали прилет двух самолетов из Тюмени в Салехард. Информация об этом находится на сайте аэропорта. «В Рощино на 3,5 часа задержали два рейса, которые следуют из Тюмени в Салехард. Рейсы YC 10 и WZ 5910 авиакомпаний „Ямал“ и Red Wings должны были вылететь в 07:00, а в итоге выдвинулись в 10:30», — указано на сайте. В справочной службе аэропорта сказали, что ситуация с задержками возникла из-за тумана. Также из-за тумана задержали на 2,5 часа два рейса самолетов тех же авиакомпаний, которые должны будут лететь из Салехарда в Тюмень. Вылет был запланирован на 12:05 часов, однако самолеты смогут улететь из ЯНАО только в 14:25. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Такая ситуация возникла из-за туманов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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