Автоинспекторы выступили с обращением к свердловчанам из-за дождей

ГИБДД просит свердловских водителей сбавлять скорость из-за ливней

06 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Свердловской области идут сильные дожди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловских водителей просят соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой в регионе. Инспекторы ГИБДД призывают соблюдать дистанцию на дороге, боковой интервал и двигаться на пониженной скорости. «Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области просим водителей соблюдать меры безопасности. Помните о дистанции и боковом интервале между машинами, двигайтесь на пониженной скорости, а также будьте внимательными в местах массового скопления людей», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы добавили, что перед поездкой в дождь нужно проверить работу стеклоочистителей, электросистемы, давление в шинах и заряд аккумулятора. «При сильном ливне лучше остановиться и переждать, так как видимость сокращается до минимума, так можно попасть в аварию», — резюмировали в ведомстве. В Свердловской области 6 августа бушуют дожди, град и сильный ветер. Улицы Екатеринбурга оказались затопленными. Инспекторам пришлось временно закрыть проезд по Шефской из-за непогоды.

Свердловских водителей просят соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой в регионе. Инспекторы ГИБДД призывают соблюдать дистанцию на дороге, боковой интервал и двигаться на пониженной скорости. «Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области просим водителей соблюдать меры безопасности. Помните о дистанции и боковом интервале между машинами, двигайтесь на пониженной скорости, а также будьте внимательными в местах массового скопления людей», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы добавили, что перед поездкой в дождь нужно проверить работу стеклоочистителей, электросистемы, давление в шинах и заряд аккумулятора. «При сильном ливне лучше остановиться и переждать, так как видимость сокращается до минимума, так можно попасть в аварию», — резюмировали в ведомстве. В Свердловской области 6 августа бушуют дожди, град и сильный ветер. Улицы Екатеринбурга оказались затопленными. Инспекторам пришлось временно закрыть проезд по Шефской из-за непогоды.