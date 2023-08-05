05 августа 2023

Автоинспекторы выступили с обращением к свердловчанам из-за дождей

ГИБДД просит свердловских водителей сбавлять скорость из-за ливней
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области идут сильные дожди Фото:

Свердловских водителей просят соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой в регионе. Инспекторы ГИБДД призывают соблюдать дистанцию на дороге, боковой интервал и двигаться на пониженной скорости.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области просим водителей соблюдать меры безопасности. Помните о дистанции и боковом интервале между машинами, двигайтесь на пониженной скорости, а также будьте внимательными в местах массового скопления людей», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Автоинспекторы добавили, что перед поездкой в дождь нужно проверить работу стеклоочистителей, электросистемы, давление в шинах и заряд аккумулятора. «При сильном ливне лучше остановиться и переждать, так как видимость сокращается до минимума, так можно попасть в аварию», — резюмировали в ведомстве.

В Свердловской области 6 августа бушуют дожди, град и сильный ветер. Улицы Екатеринбурга оказались затопленными. Инспекторам пришлось временно закрыть проезд по Шефской из-за непогоды.

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Свердловских водителей просят соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой в регионе. Инспекторы ГИБДД призывают соблюдать дистанцию на дороге, боковой интервал и двигаться на пониженной скорости. «Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области просим водителей соблюдать меры безопасности. Помните о дистанции и боковом интервале между машинами, двигайтесь на пониженной скорости, а также будьте внимательными в местах массового скопления людей», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы добавили, что перед поездкой в дождь нужно проверить работу стеклоочистителей, электросистемы, давление в шинах и заряд аккумулятора. «При сильном ливне лучше остановиться и переждать, так как видимость сокращается до минимума, так можно попасть в аварию», — резюмировали в ведомстве. В Свердловской области 6 августа бушуют дожди, град и сильный ветер. Улицы Екатеринбурга оказались затопленными. Инспекторам пришлось временно закрыть проезд по Шефской из-за непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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