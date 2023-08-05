05 августа 2023

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В Свердловской области 7 августа ожидаются ливни и шквалистый ветер Фото:

В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее штормовое предупреждение было объявлено до 6 августа.

«Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/c», — написали спасатели в Telegram.

Екатеринбург и Свердловскую область 6 августа накрыли мощные дожди. Из-за ливней затопило улицы. В столице Урала из-за непогоды на некоторых перекрестках перестали работать светофоры. Инспекторы ГИБДД просят водителей сбавлять скорость на дорогах. В Екатеринбурге временно закрыли движение на Шефской.

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В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее штормовое предупреждение было объявлено до 6 августа. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/c», — написали спасатели в Telegram. Екатеринбург и Свердловскую область 6 августа накрыли мощные дожди. Из-за ливней затопило улицы. В столице Урала из-за непогоды на некоторых перекрестках перестали работать светофоры. Инспекторы ГИБДД просят водителей сбавлять скорость на дорогах. В Екатеринбурге временно закрыли движение на Шефской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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