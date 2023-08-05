В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

06 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 7 августа ожидаются ливни и шквалистый ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее штормовое предупреждение было объявлено до 6 августа. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/c», — написали спасатели в Telegram. Екатеринбург и Свердловскую область 6 августа накрыли мощные дожди. Из-за ливней затопило улицы. В столице Урала из-за непогоды на некоторых перекрестках перестали работать светофоры. Инспекторы ГИБДД просят водителей сбавлять скорость на дорогах. В Екатеринбурге временно закрыли движение на Шефской.

В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее штормовое предупреждение было объявлено до 6 августа. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/c», — написали спасатели в Telegram. Екатеринбург и Свердловскую область 6 августа накрыли мощные дожди. Из-за ливней затопило улицы. В столице Урала из-за непогоды на некоторых перекрестках перестали работать светофоры. Инспекторы ГИБДД просят водителей сбавлять скорость на дорогах. В Екатеринбурге временно закрыли движение на Шефской.