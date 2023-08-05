В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее штормовое предупреждение было объявлено до 6 августа.
«Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/c», — написали спасатели в Telegram.
Екатеринбург и Свердловскую область 6 августа накрыли мощные дожди. Из-за ливней затопило улицы. В столице Урала из-за непогоды на некоторых перекрестках перестали работать светофоры. Инспекторы ГИБДД просят водителей сбавлять скорость на дорогах. В Екатеринбурге временно закрыли движение на Шефской.
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