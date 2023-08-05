В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 6 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбург 6 августа накрыли сильные дожди. Из-за этого улицы города оказались затопленными. Также из-за непогоды отключились светофоры на некоторых перекрестках. Местные жители в соцсетях публикуют видео с обстановкой в городе.

Улицы затопило во многих районах города, отмечают екатеринбуржцы. На Уралмаше двор дома на Космонавтов, 53 ушел под воду. Жильцы жалуются, что не могут ни зайти, ни выйти. На Сортировке протекла крыша обувного магазина Kari, который находится в торговом центре «Кировский». Пользователи шутят, что Екатеринбург превратился в Атлантиду. «Машины просто плывут сегодня», — отметили жители.

Инспекторам ГИБДД пришлось временно закрыть движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом), поскольку там все затопило водой. Также сотрудники ведомства просят водителей быть внимательными на дорогах. «Сбавляйте скорость, следите за боковым интервалом между машинами», — говорят инспекторы. Они отметили, что на некоторых перекрестках города не работают светофоры. «В связи с погодными условиями не работают светофоры на некоторых перекрестках, руководствуйтесь дорожными знаками», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Во время дождя в Екатеринбурге проходил легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Спортсмены участвуют в нем с 2015 года.

Синоптики 5 августа выпустили штормовое предупреждение на 6 августа. Однако утром 6 августа им пришлось подкорректировать предупреждение. В регионе, кроме дождей и гроз, ожидается град.