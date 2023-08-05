По центру Екатеринбурга под дождем пробежали 5 тысяч человек. Фоторепортаж

06 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Спортсмены бежали дистанцию от 10 до 42 км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге около пяти тысяч спортсменов поучаствовали в легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия», сообщили организаторы. Спортсменов не остановил сильный дождь, который в столице Урала шел с утра. «Сегодня на старт вышло около пяти тысяч участников марафона „Европа-Азия“», — передает 66.RU слова организаторов. В этом году, по данным издания, был установлен лимит на число участников. Их не должно было быть больше шести тысяч человек. Ради бегунов центр города был перекрыт. Самим спортсменам пришлось преодолевать дистанции под проливным дождем, который накрыл Свердловскую область с утра. Горожане могли выбрать один из четырех возможных маршрутов: 3, 10, 21 и 42 километра. Для детей подготовили 800-метровую трассу. Марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU В марафоне участвовал спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге около пяти тысяч спортсменов поучаствовали в легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия», сообщили организаторы. Спортсменов не остановил сильный дождь, который в столице Урала шел с утра. «Сегодня на старт вышло около пяти тысяч участников марафона „Европа-Азия“», — передает 66.RU слова организаторов. В этом году, по данным издания, был установлен лимит на число участников. Их не должно было быть больше шести тысяч человек. Ради бегунов центр города был перекрыт. Самим спортсменам пришлось преодолевать дистанции под проливным дождем, который накрыл Свердловскую область с утра. Горожане могли выбрать один из четырех возможных маршрутов: 3, 10, 21 и 42 километра. Для детей подготовили 800-метровую трассу. Марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга.