Le Monde: санкции Запада не смогли поставить РФ на колени 06 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 + РФ все еще способна закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, направленные на Россию, не смогли поставить страну на колени. Об этом пишет издание Le Monde. «В отсутствие соответствующих геополитических рамок санкции не поставили Россию на колени», — отмечают авторы статьи Le Monde, ссылаясь на свое расследование. В издании сообщают, что «флот-призрак», который тайно перевозит российскую нефть, составляет от 10% до 20% всех транспортных мощностей мира и позволяет России обходить санкции. В газете пишут, что союзники Киева надеялись нанести России более эффективный удар, чем введение санкций. Однако РФ все еще способна закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности. США и другие страны Запада начали вводить санкции против России с начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, санкции не оказали сильного влияния на экономику страны. По его словам, давление помогло повысить экономический суверенитет России. Санкции, направленные на Россию, не смогли поставить страну на колени. Об этом пишет издание Le Monde. «В отсутствие соответствующих геополитических рамок санкции не поставили Россию на колени», — отмечают авторы статьи Le Monde, ссылаясь на свое расследование. В издании сообщают, что «флот-призрак», который тайно перевозит российскую нефть, составляет от 10% до 20% всех транспортных мощностей мира и позволяет России обходить санкции. В газете пишут, что союзники Киева надеялись нанести России более эффективный удар, чем введение санкций. Однако РФ все еще способна закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности. США и другие страны Запада начали вводить санкции против России с начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, санкции не оказали сильного влияния на экономику страны. По его словам, давление помогло повысить экономический суверенитет России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям