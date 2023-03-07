Президент РФ Владимир Путин пословицей ответил на санкции Запада, суть которой заключается в том, что давление помогло повысить экономический суверенитет страны. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент уточнил, что Сбер на сегодня — один из лидеров экономической системы.
США и другие страны Запада начали активно вводить санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам президента РФ, операция нужна для защиты мирного населения Донбасса. Также российский лидер подчеркивал, что санкции не оказали сильного влияния на экономику страны.
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