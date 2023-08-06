На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП попали два грузовика и легковушка

Из-за этой аварии днем 6 августа на трассе образовалась пробка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 283 км трассы Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan повернул налево через сплошную полосу и врезался в тягач Freightliner, от удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Chevrolet, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня в 13 часов на 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan, повернув через сплошную полосу, столкнулся с Freightliner, после этого легковое авто отбросило на Isuzu. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая сидела в Chevrolet, ее доставили в Первоуральскую ЦГБ», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

За рулем Freightliner был 52-летний водитель. Третьей машиной управлял 61-летний мужчина. Инспекторы ДПС установили, что все участники в момент ДТП были трезвые.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь-Екатеринбрг скопилась пробка. Она образовалась из-за аварии с участием грузовиков.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66