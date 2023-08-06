Силовики раскрыли подробности ДТП, из-за которого на трассе Пермь-Екатеринбург скопилась пробка. Фото

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП попали два грузовика и легковушка
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Из-за этой аварии днем 6 августа на трассе образовалась пробка (архивное фото) Фото:

На 283 км трассы Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan повернул налево через сплошную полосу и врезался в тягач Freightliner, от удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Chevrolet, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня в 13 часов на 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan, повернув через сплошную полосу, столкнулся с Freightliner, после этого легковое авто отбросило на Isuzu. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая сидела в Chevrolet, ее доставили в Первоуральскую ЦГБ», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

За рулем Freightliner был 52-летний водитель. Третьей машиной управлял 61-летний мужчина. Инспекторы ДПС установили, что все участники в момент ДТП были трезвые.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь-Екатеринбрг скопилась пробка. Она образовалась из-за аварии с участием грузовиков.

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На 283 км трассы Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan повернул налево через сплошную полосу и врезался в тягач Freightliner, от удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Chevrolet, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня в 13 часов на 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan, повернув через сплошную полосу, столкнулся с Freightliner, после этого легковое авто отбросило на Isuzu. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая сидела в Chevrolet, ее доставили в Первоуральскую ЦГБ», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». За рулем Freightliner был 52-летний водитель. Третьей машиной управлял 61-летний мужчина. Инспекторы ДПС установили, что все участники в момент ДТП были трезвые. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь-Екатеринбрг скопилась пробка. Она образовалась из-за аварии с участием грузовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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