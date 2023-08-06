На 283 км трассы Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan повернул налево через сплошную полосу и врезался в тягач Freightliner, от удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Chevrolet, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Сегодня в 13 часов на 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan, повернув через сплошную полосу, столкнулся с Freightliner, после этого легковое авто отбросило на Isuzu. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая сидела в Chevrolet, ее доставили в Первоуральскую ЦГБ», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
За рулем Freightliner был 52-летний водитель. Третьей машиной управлял 61-летний мужчина. Инспекторы ДПС установили, что все участники в момент ДТП были трезвые.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь-Екатеринбрг скопилась пробка. Она образовалась из-за аварии с участием грузовиков.
На 283 км трассы Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan повернул налево через сплошную полосу и врезался в тягач Freightliner, от удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Chevrolet, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Сегодня в 13 часов на 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург 28-летний водитель Chevrolet Klan, повернув через сплошную полосу, столкнулся с Freightliner, после этого легковое авто отбросило на Isuzu. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая сидела в Chevrolet, ее доставили в Первоуральскую ЦГБ», — написали инспекторы в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». За рулем Freightliner был 52-летний водитель. Третьей машиной управлял 61-летний мужчина. Инспекторы ДПС установили, что все участники в момент ДТП были трезвые. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь-Екатеринбрг скопилась пробка. Она образовалась из-за аварии с участием грузовиков.