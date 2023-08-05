05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО прибыл самолет-амфибия из Красноярска для тушения лесных пожаров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, самолет, ил-76тд
Самолет-амфибия Бе-200 поможет тушить леса в Надымском районе Фото:

В аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра, который поможет тушить лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ЯНАО.

«В Надым прибыл самолет Бе-200 МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе. Это воздушное судно окажет значительную помощь в ликвидации пожаров на Ямале», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сегодня планируется провести облет территорий и разведку водоисточников. На завтра запланировано тушение лесных пожаров в Надымском районе, площадь которых на сегодняшний день составляет 1435 гектаров. Всего сейчас в округе действует 21 природный пожар, на площади 2210,5 гектаров.

Ранее URA.RU писало, что на территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК «Ямал» из Ноябрьска в район для тушения лесных пожаров.

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В аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра, который поможет тушить лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ЯНАО. «В Надым прибыл самолет Бе-200 МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе. Это воздушное судно окажет значительную помощь в ликвидации пожаров на Ямале», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сегодня планируется провести облет территорий и разведку водоисточников. На завтра запланировано тушение лесных пожаров в Надымском районе, площадь которых на сегодняшний день составляет 1435 гектаров. Всего сейчас в округе действует 21 природный пожар, на площади 2210,5 гектаров. Ранее URA.RU писало, что на территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК «Ямал» из Ноябрьска в район для тушения лесных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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