В аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра, который поможет тушить лесные пожары. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ЯНАО.
«В Надым прибыл самолет Бе-200 МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе. Это воздушное судно окажет значительную помощь в ликвидации пожаров на Ямале», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сегодня планируется провести облет территорий и разведку водоисточников. На завтра запланировано тушение лесных пожаров в Надымском районе, площадь которых на сегодняшний день составляет 1435 гектаров. Всего сейчас в округе действует 21 природный пожар, на площади 2210,5 гектаров.
Ранее URA.RU писало, что на территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК «Ямал» из Ноябрьска в район для тушения лесных пожаров.
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