04 августа 2023
03 августа 2023

В Надымском районе введен режим ЧС из-за пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара
В Надымский район направили аэромобильную группировку Фото:

На территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЯНАО.

«Сегодня первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК „Ямал“ из Ноябрьска в Надымский район для тушения лесных пожаров. Также запланирована отправка еще трех групп в помощь специалистам „Ямалспаса“. Такое решение было принято в связи с тем, что с сегодняшнего дня на территории Надымского района был введен режим ЧС в лесах муниципального характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В округе в отдельных районах до сих пор сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, потребовались дополнительные силы на тушение. Сейчас в Надымском районе действуют пять пожаров на площади 118 гектаров, один локализован на площади 20 гектаров. На месте пожаров работают 52 специалиста «Ямалспаса».

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На территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЯНАО. «Сегодня первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК „Ямал“ из Ноябрьска в Надымский район для тушения лесных пожаров. Также запланирована отправка еще трех групп в помощь специалистам „Ямалспаса“. Такое решение было принято в связи с тем, что с сегодняшнего дня на территории Надымского района был введен режим ЧС в лесах муниципального характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. В округе в отдельных районах до сих пор сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, потребовались дополнительные силы на тушение. Сейчас в Надымском районе действуют пять пожаров на площади 118 гектаров, один локализован на площади 20 гектаров. На месте пожаров работают 52 специалиста «Ямалспаса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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