На территории Надымского района ввели режим ЧС в лесах муниципального характера. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЯНАО.
«Сегодня первая группа аэромобильной группировки ЯНАО вылетела вертолетами АК „Ямал“ из Ноябрьска в Надымский район для тушения лесных пожаров. Также запланирована отправка еще трех групп в помощь специалистам „Ямалспаса“. Такое решение было принято в связи с тем, что с сегодняшнего дня на территории Надымского района был введен режим ЧС в лесах муниципального характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В округе в отдельных районах до сих пор сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, потребовались дополнительные силы на тушение. Сейчас в Надымском районе действуют пять пожаров на площади 118 гектаров, один локализован на площади 20 гектаров. На месте пожаров работают 52 специалиста «Ямалспаса».
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