В США назвали главную проблему украинского наступления

Генерал Ходжес: ВСУ не подойдут к линии российской обороны, пока не преодолеют минные поля

06 августа 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

На минных полях России находятся миллионы наземных мин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пройдут через российские минные поля, они не смогут подойти к линии обороны. Об этом заявил экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес. «Пока вы не пройдете через это [минные поля], у вас никогда не будет шанса по-настоящему прорвать российскую оборону и приступить к своей реальной задаче», — сказал Ходжес, отвечая на вопрос о том, насколько важно преодолеть мины для успеха или провала украинского наступления. Его слова передает CBS News. Ходжес добавил, что на минных полях России находятся миллионы наземных мин, разбросанных на тысячу километров. По его словам, пробираться через любое минное поле или полосу препятствий чрезвычайно опасно. Ранее командующий силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега заявил, что украинцы формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. По его словам, количества техники ВСУ недостаточно для такого количества препятствий.

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пройдут через российские минные поля, они не смогут подойти к линии обороны. Об этом заявил экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес. «Пока вы не пройдете через это [минные поля], у вас никогда не будет шанса по-настоящему прорвать российскую оборону и приступить к своей реальной задаче», — сказал Ходжес, отвечая на вопрос о том, насколько важно преодолеть мины для успеха или провала украинского наступления. Его слова передает CBS News. Ходжес добавил, что на минных полях России находятся миллионы наземных мин, разбросанных на тысячу километров. По его словам, пробираться через любое минное поле или полосу препятствий чрезвычайно опасно. Ранее командующий силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега заявил, что украинцы формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. По его словам, количества техники ВСУ недостаточно для такого количества препятствий.