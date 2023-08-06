06 августа 2023

Военный аналитик предрек выход польских военных с территории Украины

Военный аналитик Джерелиевский: поляки начнут выводить войска с Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Польша насторожилась из-за присутствия российских войск и ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, сказал Борис Джерелиевский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обострение отношений между Варшавой и Киевом может привести к выводу польских войск из Украины. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский.

«В случае обострения конфликта между Польшей и Украиной поляки вполне могут начать сокращать и выводить контингент. Тем более, что для Киева ситуация складывается не лучшим образом. Так что, вполне вероятно, что и поляки будут сворачивать свою военную часть в этих операциях», — сказал Борис Джерелиевский.

По его словам, Польша также будет стараться не обострять ситуации внутри украинского конфликта из-за Белоруссии. «Поляки сейчас очень всерьез обеспокоились появлением ЧВК „Вагнер“ вблизи границ. Плюс к тому, что развертывание наших вооружений в республике Беларусь. В данном случае они, конечно, могут просто сдавать назад, несколько снижать этот накал», — отметил военный аналитик.

Экс-министр обороны Польши Радислав Сикорский заявил, что Украине стоило бы больше ценить поддержку, которую им оказывают. Это высказывание стало причиной вызова польского посла Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал подобное поведение Киева недопустимым в сложившихся обстоятельствах. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция.

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Обострение отношений между Варшавой и Киевом может привести к выводу польских войск из Украины. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский. «В случае обострения конфликта между Польшей и Украиной поляки вполне могут начать сокращать и выводить контингент. Тем более, что для Киева ситуация складывается не лучшим образом. Так что, вполне вероятно, что и поляки будут сворачивать свою военную часть в этих операциях», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, Польша также будет стараться не обострять ситуации внутри украинского конфликта из-за Белоруссии. «Поляки сейчас очень всерьез обеспокоились появлением ЧВК „Вагнер“ вблизи границ. Плюс к тому, что развертывание наших вооружений в республике Беларусь. В данном случае они, конечно, могут просто сдавать назад, несколько снижать этот накал», — отметил военный аналитик. Экс-министр обороны Польши Радислав Сикорский заявил, что Украине стоило бы больше ценить поддержку, которую им оказывают. Это высказывание стало причиной вызова польского посла Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал подобное поведение Киева недопустимым в сложившихся обстоятельствах. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция.
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