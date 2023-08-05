05 августа 2023

Подоляк: Украина будет считать Польшу другом до окончания боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк выступил с очередным заявлением по Украине Фото:

Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция, где Киев собирается жестко защищать собственные экономические и территориальные интересы. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Наш максимально близкий партнер и друг на сегодняшний день — это Польша. Так будет до конца [завершения конфликта с РФ]. Потом <…>, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки <…> и так далее. И, конечно, мы будем точно <…> защищать наши интересы и защищать их жестко», — отметил Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом».

Возникшие противоречия между Варшавой и Киевом «не приведут к каким-то разрывам», добавил он. Дискуссию обе стороны должны вести «максимально открыто».

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала, передает RT. В беседе с URA.RU военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что Варшава ждет падения киевского режима, чтобы приступить к разделу украинской земли. Польша одна из первых подписала декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины.

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Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция, где Киев собирается жестко защищать собственные экономические и территориальные интересы. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Наш максимально близкий партнер и друг на сегодняшний день — это Польша. Так будет до конца [завершения конфликта с РФ]. Потом <…>, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки <…> и так далее. И, конечно, мы будем точно <…> защищать наши интересы и защищать их жестко», — отметил Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом». Возникшие противоречия между Варшавой и Киевом «не приведут к каким-то разрывам», добавил он. Дискуссию обе стороны должны вести «максимально открыто». Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала, передает RT. В беседе с URA.RU военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что Варшава ждет падения киевского режима, чтобы приступить к разделу украинской земли. Польша одна из первых подписала декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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