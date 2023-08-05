Подоляк: Украина будет считать Польшу другом до окончания боевых действий

06 августа 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк выступил с очередным заявлением по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция, где Киев собирается жестко защищать собственные экономические и территориальные интересы. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Наш максимально близкий партнер и друг на сегодняшний день — это Польша. Так будет до конца [завершения конфликта с РФ]. Потом <…>, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки <…> и так далее. И, конечно, мы будем точно <…> защищать наши интересы и защищать их жестко», — отметил Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом». Возникшие противоречия между Варшавой и Киевом «не приведут к каким-то разрывам», добавил он. Дискуссию обе стороны должны вести «максимально открыто». Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала, передает RT. В беседе с URA.RU военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что Варшава ждет падения киевского режима, чтобы приступить к разделу украинской земли. Польша одна из первых подписала декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины.

Украина и Польша останутся близкими друзьями до завершения спецоперации, а затем между странами начнется конкуренция, где Киев собирается жестко защищать собственные экономические и территориальные интересы. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Наш максимально близкий партнер и друг на сегодняшний день — это Польша. Так будет до конца [завершения конфликта с РФ]. Потом <…>, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки <…> и так далее. И, конечно, мы будем точно <…> защищать наши интересы и защищать их жестко», — отметил Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом». Возникшие противоречия между Варшавой и Киевом «не приведут к каким-то разрывам», добавил он. Дискуссию обе стороны должны вести «максимально открыто». Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала, передает RT. В беседе с URA.RU военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что Варшава ждет падения киевского режима, чтобы приступить к разделу украинской земли. Польша одна из первых подписала декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины.