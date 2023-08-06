Украинские атаки по кораблям РФ в Черном море рекордно поднимают цены на нефть

FT: атаки ВСУ по российским кораблям подняли цены на нефть до рекордных значений с апреля

07 августа 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Цены на нефть за баррель выросли на 0,6% из-за атак ВСУ на Черном море Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Впервые за четыре месяца цены на нефть марок Brent и West Texas Intermediate приблизились к своему максимуму. Рост связан с украинскими атаками по российским кораблям, отмечают западные обозреватели. «Цены на нефть приблизились к четырехмесячному максимуму, поскольку Украина наносит удары по российским кораблям», — передает Financial Times. Авторы материала отмечают, что цены за баррель нефти марок Brent и West Texas Intermediate выросли на 0,6%. Теперь они составляют 86,73 и 83,30 долларов соответственно. Это наиболее высокий рост стоимости за баррель с середины апреля этого года. В качестве причины роста цен, помимо атаки Украины по российским кораблям, журналисты приводят и сокращение добычи нефти со стороны Саудовской Аравии. В мае этого года аналитики из российского Института национальной энергетики предполагали, что цены на нефть вырастут до 80 долларов за баррель. Это будет связано, в том числе и со снижением коллективного производства нефти некоторыми странами. Журналисты издания Financial Times также рассуждали, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре экспорта нефти в Черном море вызовут беспокойство на Западе.

Впервые за четыре месяца цены на нефть марок Brent и West Texas Intermediate приблизились к своему максимуму. Рост связан с украинскими атаками по российским кораблям, отмечают западные обозреватели. «Цены на нефть приблизились к четырехмесячному максимуму, поскольку Украина наносит удары по российским кораблям», — передает Financial Times. Авторы материала отмечают, что цены за баррель нефти марок Brent и West Texas Intermediate выросли на 0,6%. Теперь они составляют 86,73 и 83,30 долларов соответственно. Это наиболее высокий рост стоимости за баррель с середины апреля этого года. В качестве причины роста цен, помимо атаки Украины по российским кораблям, журналисты приводят и сокращение добычи нефти со стороны Саудовской Аравии. В мае этого года аналитики из российского Института национальной энергетики предполагали, что цены на нефть вырастут до 80 долларов за баррель. Это будет связано, в том числе и со снижением коллективного производства нефти некоторыми странами. Журналисты издания Financial Times также рассуждали, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре экспорта нефти в Черном море вызовут беспокойство на Западе.