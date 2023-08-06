06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В пермском селе почтовое отделение будет работать час в неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, почтовый ящик, деревня, поселок, почта россии
Сельчан просят обращаться за услугами на почту в соседнее село Фото:

В селе Беляевка Оханского округа Пермского края местное отделение «Почты России» переходит на новое расписание, по которому будет работать один час в неделю. Такое расписание будет актуально с 18 по 30 августа, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Краснокамский почтамт УФПС Пермского края АО „Почта России“ информирует о временном изменении режима работы отделения почтовой связи в селе Беляевка с 18 по 30 августа 2023 года. Вторник с 11:00 до 12:00. Выходные: Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье», — говорится в публикации.

На это время жителей села просят обращаться за услугами в ближайшее отделение почты в соседнем селе Андреевка, что в 16 км. Оно работает три дня в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из отделений «Почты России» в Перми посетители вынуждены стоять в очереди более двух часов. Это связано с тем, что сотрудники уходят летом в отпуск и на почте не хватает рабочих рук. Также ранее в селе Звериноголовское Курганской области не открылось почтовое отделение, из которого грозились уволиться все сотрудники. Причиной ухода работников стала низкая зарплата и большая нагрузка.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Беляевка Оханского округа Пермского края местное отделение «Почты России» переходит на новое расписание, по которому будет работать один час в неделю. Такое расписание будет актуально с 18 по 30 августа, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Краснокамский почтамт УФПС Пермского края АО „Почта России“ информирует о временном изменении режима работы отделения почтовой связи в селе Беляевка с 18 по 30 августа 2023 года. Вторник с 11:00 до 12:00. Выходные: Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье», — говорится в публикации. На это время жителей села просят обращаться за услугами в ближайшее отделение почты в соседнем селе Андреевка, что в 16 км. Оно работает три дня в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из отделений «Почты России» в Перми посетители вынуждены стоять в очереди более двух часов. Это связано с тем, что сотрудники уходят летом в отпуск и на почте не хватает рабочих рук. Также ранее в селе Звериноголовское Курганской области не открылось почтовое отделение, из которого грозились уволиться все сотрудники. Причиной ухода работников стала низкая зарплата и большая нагрузка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...