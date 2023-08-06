В пермском селе почтовое отделение будет работать час в неделю

07 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Сельчан просят обращаться за услугами на почту в соседнее село Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Беляевка Оханского округа Пермского края местное отделение «Почты России» переходит на новое расписание, по которому будет работать один час в неделю. Такое расписание будет актуально с 18 по 30 августа, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Краснокамский почтамт УФПС Пермского края АО „Почта России“ информирует о временном изменении режима работы отделения почтовой связи в селе Беляевка с 18 по 30 августа 2023 года. Вторник с 11:00 до 12:00. Выходные: Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье», — говорится в публикации. На это время жителей села просят обращаться за услугами в ближайшее отделение почты в соседнем селе Андреевка, что в 16 км. Оно работает три дня в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из отделений «Почты России» в Перми посетители вынуждены стоять в очереди более двух часов. Это связано с тем, что сотрудники уходят летом в отпуск и на почте не хватает рабочих рук. Также ранее в селе Звериноголовское Курганской области не открылось почтовое отделение, из которого грозились уволиться все сотрудники. Причиной ухода работников стала низкая зарплата и большая нагрузка.

В селе Беляевка Оханского округа Пермского края местное отделение «Почты России» переходит на новое расписание, по которому будет работать один час в неделю. Такое расписание будет актуально с 18 по 30 августа, сообщает мэрия округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Краснокамский почтамт УФПС Пермского края АО „Почта России“ информирует о временном изменении режима работы отделения почтовой связи в селе Беляевка с 18 по 30 августа 2023 года. Вторник с 11:00 до 12:00. Выходные: Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье», — говорится в публикации. На это время жителей села просят обращаться за услугами в ближайшее отделение почты в соседнем селе Андреевка, что в 16 км. Оно работает три дня в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что в одном из отделений «Почты России» в Перми посетители вынуждены стоять в очереди более двух часов. Это связано с тем, что сотрудники уходят летом в отпуск и на почте не хватает рабочих рук. Также ранее в селе Звериноголовское Курганской области не открылось почтовое отделение, из которого грозились уволиться все сотрудники. Причиной ухода работников стала низкая зарплата и большая нагрузка.