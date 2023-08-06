Раскрыты жуткие подробности убийства байкерши в Екатеринбурге

Екатеринбургская мотоциклистка умерла от травм костей и внутренних органов, причиненных преступником

Предположительно, накануне гибели подозреваемый привез Наталью на мотоцикле домой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мотоциклистка Наталья Смышляева умерла от тяжелых травм, которые ей причинил предполагаемый преступник. У женщины были зафиксированы множественные переломы, а также повреждения внутренних органов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«У погибшей было много переломов ребер и костей таза, вывернуты руки, повреждены челюсть и скула. Также у женщины были зафиксированы повреждения половых органов и кишечника», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что именно явилось причиной смерти, пока не называется.

Наталья Смышляева была найдена убитой 20 июля. Смерть женщины носила криминальный характер. Близкие рассказали, что 37-летняя женщина увлекалась мотоспортом и посещала курсы в екатеринбургской мотошколе. Там, по словам друзей, ее домогался некий Владимир Косинцев — автомобилист и мотоциклист. Он несколько раз подвозил Наталью до дома. Предположительно, накануне убийства Косинцев также привез на мотоцикле женщину домой.

«Мы с Наташей были вместе пять лет, но последний год по некоторой причине жили врозь. При этом для нас обоих измена была табу, даже поцелуй считался бы изменой. Об этом человеке Наташа один раз мне рассказывала, договорились, что она никогда не пригласит его к себе домой. Вероятно, он придумал какую-то уловку, чтобы проникнуть к ней в квартиру», — поделился своим мнением гражданский муж убитой Дмитрий Причалов.

Именно Дмитрий и нашел тело своей гражданской супруги. По его словам, женщина лежала в луже крови абсолютно обнаженной. «О том, что этот человек ее сталкерит (преследует — прим.ред.), она рассказывала только коллегам. Говорила, он караулил ее возле дома и утром, и вечером», — добавил Причалов.

Подозреваемый, как сообщалось, покинул Россию и улетел в Армению. Он объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения — два месяца СИЗО. Мужчине инкриминируют статью УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мотоциклы были страстью Натальи Фото: читатель URA.RU

Мотоциклист является подозреваемым в преступлении Фото: читатель URA.RU

С Владимиром Наталья познакомилась в мотошколе Фото: читатель URA.RU