На предприятие «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут начальника по работе с гособоронзаказами

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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
Начальнику отдела на бронетанковом заводе обещают платить от 80 тысяч рублей в месяц Фото:

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет начальника отдела по работе с гособоронзаказами. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter.

«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела договорной работы по гособоронзаказам. Требования: управленческое или юридическое высшее образование, опыт работы на оборонных предприятиях. Заработная плата от 80 000 рублей на руки», — указано в вакансии.

Начальнику отдела необходимо будет заниматься заключением и закрытием контрактов по госзаказам, координировать и сопровождать их исполнение. Также работнику придется работать с органами военного управления, вести отчетность, анализ и участвовать в конкурсных процедурах. Предприятие компенсирует сотруднику питание в заводской столовой. Кроме того, за счет завода проводится повышение квалификации и обучение.

Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия. Работникам готовы платить от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии ищут испытателей бронемашин и ремонтников БТР. Кроме того, на свердловский завод требуется начальник IT-отдела на зарплату от 90 тысяч рублей.

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Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет начальника отдела по работе с гособоронзаказами. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела договорной работы по гособоронзаказам. Требования: управленческое или юридическое высшее образование, опыт работы на оборонных предприятиях. Заработная плата от 80 000 рублей на руки», — указано в вакансии. Начальнику отдела необходимо будет заниматься заключением и закрытием контрактов по госзаказам, координировать и сопровождать их исполнение. Также работнику придется работать с органами военного управления, вести отчетность, анализ и участвовать в конкурсных процедурах. Предприятие компенсирует сотруднику питание в заводской столовой. Кроме того, за счет завода проводится повышение квалификации и обучение. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия. Работникам готовы платить от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии ищут испытателей бронемашин и ремонтников БТР. Кроме того, на свердловский завод требуется начальник IT-отдела на зарплату от 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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