На предприятие «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут начальника по работе с гособоронзаказами

27 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Начальнику отдела на бронетанковом заводе обещают платить от 80 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет начальника отдела по работе с гособоронзаказами. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела договорной работы по гособоронзаказам. Требования: управленческое или юридическое высшее образование, опыт работы на оборонных предприятиях. Заработная плата от 80 000 рублей на руки», — указано в вакансии. Начальнику отдела необходимо будет заниматься заключением и закрытием контрактов по госзаказам, координировать и сопровождать их исполнение. Также работнику придется работать с органами военного управления, вести отчетность, анализ и участвовать в конкурсных процедурах. Предприятие компенсирует сотруднику питание в заводской столовой. Кроме того, за счет завода проводится повышение квалификации и обучение. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия. Работникам готовы платить от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии ищут испытателей бронемашин и ремонтников БТР. Кроме того, на свердловский завод требуется начальник IT-отдела на зарплату от 90 тысяч рублей.

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет начальника отдела по работе с гособоронзаказами. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела договорной работы по гособоронзаказам. Требования: управленческое или юридическое высшее образование, опыт работы на оборонных предприятиях. Заработная плата от 80 000 рублей на руки», — указано в вакансии. Начальнику отдела необходимо будет заниматься заключением и закрытием контрактов по госзаказам, координировать и сопровождать их исполнение. Также работнику придется работать с органами военного управления, вести отчетность, анализ и участвовать в конкурсных процедурах. Предприятие компенсирует сотруднику питание в заводской столовой. Кроме того, за счет завода проводится повышение квалификации и обучение. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей оружия. Работникам готовы платить от 52 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии ищут испытателей бронемашин и ремонтников БТР. Кроме того, на свердловский завод требуется начальник IT-отдела на зарплату от 90 тысяч рублей.