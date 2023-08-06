Курганцы заплатили «Чистому городу» 1 копейку вместо 4 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане супруги Сергей и Наталья Завьяловы заплатили за услугу ООО «Чистый город» по вывозу коммунального мусора за 2020—2021 годы одну копейку вместо 4 тысяч рублей. Оплата произведена после решения Курганского областного суда, рассказал URA.RU Сергей Завьялов.

«Коллегия Курганского областного суда отказала в удовлетворении нашего иска с требованием о перерасчете стоимости услуги по вывозу мусора по фактически образовавшемуся объему ТКО за период 2020—2021 гг. При этом в решении суда указано, что ООО „Чистый город“ в настоящее время не требует взыскания оплаты услуг на основании выставленных ранее платежных документов. Само по себе указание в платежном документе норматива, который впоследствии был признан недействительным, прав и законных интересов истцов не нарушает, поскольку позволяет им оплатить услугу, оказанную региональным оператором, в том размере, который истцы не считают завышенным. Мы оплатили 1 копейку», — сообщил Завьялов.

В октябре 2022 года курганцы добились отмены платы за мусор, начисленной за 2020 и 2021 годы. Курганский городской суд частично удовлетворил иск Завьяловых, признав незаконными действия ООО «Чистый город», которое применило способ учета услуг исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, признанных недействительными. Однако суд вопреки просьбе истцов не обязал компанию сделать перерасчет. Истцы и «Чистый город» обжаловали решение городского суда, кроме того, в качестве заинтересованного лица выступил департамент гражданской защиты и охраны окружающей среды Курганской области. Судебная коллегия Курганского областного суда в удовлетворении иска курганцам отказала, фактически предоставив им самим возможно определять стоимость услуг по вывозу мусора. Завьяловы будут обжаловать это решение.

Курганцы по решению суда оплатили ООО «Чистый город» 1 копейку за вывоз мусора за 2020 и 2021 годы. Компания требовала с них больше 4000 рублей. скрин: предоставил Сергей Завьялов

В решении Курганского областного суда указано, что истцы могут оплатить услугу «Чистого города» в размере, который не считают завышенным скрин: предоставил Сергей Завьялов

скрин: предоставил Сергей Завьялов