Фонд «Защитники Отечества» поможет ветерану-инвалиду, которого избили в Забайкалье

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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
Госфонд «Защитники Отечества» окажет помощь избитым ветеранам СВО и их родным Фото:

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поможет ветерану спецоперации Михаилу, которого ранее компания молодежи избила в Забайкальском крае. Кроме того, поддержку окажут и другому ветерану, также пострадавшему в ходе конфликта.

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Забайкальском крае окажет помощь пострадавшим ветеранам СВО из Нерчинско-Заводского района. (место, где произошел конфликт — прим. URA.RU) <…> Команда филиала обеспечит персональное социальное сопровождение обоих ветеранов и окажет им содействие в решении всех вопросов», — сообщается в официальном telegram-канале государственного фонда. Также фонд, созданный по инициативе президента Владимира Путина, окажет поддержку родным пострадавших ветеранов.

Вечером 6 августа группа молодых людей в Забайкальском крае напала на двух участников спецоперации. Один из пострадавших потерял ногу в ходе боев на Украине. Изначально конфликт между людьми завязался в кафе, затем они встретились на одной дороге. В ходе драки молодежь сорвала награды с одного из ветеранов и сломала его телефон.

В этот же день один из нападавших был задержан. Филиал фонда «Защитники Отечества» осудил избиение ветеранов. После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил доставить Михаила в Читу для оказания медицинской помощи. В ходе обследования осложнений у мужчины не выявили.

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Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поможет ветерану спецоперации Михаилу, которого ранее компания молодежи избила в Забайкальском крае. Кроме того, поддержку окажут и другому ветерану, также пострадавшему в ходе конфликта. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Забайкальском крае окажет помощь пострадавшим ветеранам СВО из Нерчинско-Заводского района. (место, где произошел конфликт — прим. URA.RU) <…> Команда филиала обеспечит персональное социальное сопровождение обоих ветеранов и окажет им содействие в решении всех вопросов», — сообщается в официальном telegram-канале государственного фонда. Также фонд, созданный по инициативе президента Владимира Путина, окажет поддержку родным пострадавших ветеранов. Вечером 6 августа группа молодых людей в Забайкальском крае напала на двух участников спецоперации. Один из пострадавших потерял ногу в ходе боев на Украине. Изначально конфликт между людьми завязался в кафе, затем они встретились на одной дороге. В ходе драки молодежь сорвала награды с одного из ветеранов и сломала его телефон. В этот же день один из нападавших был задержан. Филиал фонда «Защитники Отечества» осудил избиение ветеранов. После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил доставить Михаила в Читу для оказания медицинской помощи. В ходе обследования осложнений у мужчины не выявили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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