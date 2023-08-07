Фонд «Защитники Отечества» поможет ветерану-инвалиду, которого избили в Забайкалье

07 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Госфонд «Защитники Отечества» окажет помощь избитым ветеранам СВО и их родным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поможет ветерану спецоперации Михаилу, которого ранее компания молодежи избила в Забайкальском крае. Кроме того, поддержку окажут и другому ветерану, также пострадавшему в ходе конфликта. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Забайкальском крае окажет помощь пострадавшим ветеранам СВО из Нерчинско-Заводского района. (место, где произошел конфликт — прим. URA.RU) <…> Команда филиала обеспечит персональное социальное сопровождение обоих ветеранов и окажет им содействие в решении всех вопросов», — сообщается в официальном telegram-канале государственного фонда. Также фонд, созданный по инициативе президента Владимира Путина, окажет поддержку родным пострадавших ветеранов. Вечером 6 августа группа молодых людей в Забайкальском крае напала на двух участников спецоперации. Один из пострадавших потерял ногу в ходе боев на Украине. Изначально конфликт между людьми завязался в кафе, затем они встретились на одной дороге. В ходе драки молодежь сорвала награды с одного из ветеранов и сломала его телефон. В этот же день один из нападавших был задержан. Филиал фонда «Защитники Отечества» осудил избиение ветеранов. После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил доставить Михаила в Читу для оказания медицинской помощи. В ходе обследования осложнений у мужчины не выявили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поможет ветерану спецоперации Михаилу, которого ранее компания молодежи избила в Забайкальском крае. Кроме того, поддержку окажут и другому ветерану, также пострадавшему в ходе конфликта. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Забайкальском крае окажет помощь пострадавшим ветеранам СВО из Нерчинско-Заводского района. (место, где произошел конфликт — прим. URA.RU) <…> Команда филиала обеспечит персональное социальное сопровождение обоих ветеранов и окажет им содействие в решении всех вопросов», — сообщается в официальном telegram-канале государственного фонда. Также фонд, созданный по инициативе президента Владимира Путина, окажет поддержку родным пострадавших ветеранов. Вечером 6 августа группа молодых людей в Забайкальском крае напала на двух участников спецоперации. Один из пострадавших потерял ногу в ходе боев на Украине. Изначально конфликт между людьми завязался в кафе, затем они встретились на одной дороге. В ходе драки молодежь сорвала награды с одного из ветеранов и сломала его телефон. В этот же день один из нападавших был задержан. Филиал фонда «Защитники Отечества» осудил избиение ветеранов. После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил доставить Михаила в Читу для оказания медицинской помощи. В ходе обследования осложнений у мужчины не выявили.