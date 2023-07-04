Советник пермского губернатора выдвинул свою кандидатуру на выборы в заксобрание

Альберт Демченко подал документы для участия в довыборах в пермское заксобрание

04 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Альберта Демченко считают главным претендентом на кресло в заксобрании Фото: Сергей Русанов © URA.RU Советник губернатора Пермского края Альберт Демченко подал документы в избирком для участия в довыборах депутата регионального законодательного собрания. Об этом он сообщил в соцсетях. «Сегодня я подал документы в окружную избирательную комиссию на участие в довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17», — написал Демченко. Ранее он выиграл праймериз от «Единой России». Округ №17 в заксобрании освободился 16 февраля, когда депутат Антон Удальев досрочно сложил полномочия, переехав в Москву. Тогда же источники URA.RU рассказали, что претендовать на его кресло будет советник губернатора по вопросам спорта, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, саночник Альберт Демченко. Конкуренцию ему составят выдвиженец от ЛДПР Григорий Балашов, ставленник КПРФ Марат Галимуллин и кандидат от «Справедливой России» Ирина Усенко-Шабаршина.

Советник губернатора Пермского края Альберт Демченко подал документы в избирком для участия в довыборах депутата регионального законодательного собрания. Об этом он сообщил в соцсетях. «Сегодня я подал документы в окружную избирательную комиссию на участие в довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17», — написал Демченко. Ранее он выиграл праймериз от «Единой России». Округ №17 в заксобрании освободился 16 февраля, когда депутат Антон Удальев досрочно сложил полномочия, переехав в Москву. Тогда же источники URA.RU рассказали, что претендовать на его кресло будет советник губернатора по вопросам спорта, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, саночник Альберт Демченко. Конкуренцию ему составят выдвиженец от ЛДПР Григорий Балашов, ставленник КПРФ Марат Галимуллин и кандидат от «Справедливой России» Ирина Усенко-Шабаршина.