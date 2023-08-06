06 августа 2023

Дело мигранта, в драке с которым погиб челябинский боец СВО, переквалифицируют на статью об убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Правоохранительные органы переквалифицировали дело на статью об убийстве Фото:
новость из сюжета
Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, после драки с которым умер боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Дело по факту инцидента расследовалось по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После смерти Антона Чашкина и проведения судмедэкспертизы дело переквалифицировано на ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку)», — рассказал источник.

Чашкин приехал в Юрюзань в отпуск. В ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани словесный конфликт между ним и мигрантом перерос в драку. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором. Чашкин получил тяжелую травму головы. В больницу его увезли не сразу. Когда бойца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом черепа. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Боец провел в реанимации больницы Сатки более 10 дней и умер, не приходя в сознание. Его похоронили 5 августа в Юрюзани. Администрация города помогла с организацией похорон. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что расследование данного дела не комментируют

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Уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, после драки с которым умер боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дело по факту инцидента расследовалось по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После смерти Антона Чашкина и проведения судмедэкспертизы дело переквалифицировано на ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку)», — рассказал источник. Чашкин приехал в Юрюзань в отпуск. В ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани словесный конфликт между ним и мигрантом перерос в драку. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором. Чашкин получил тяжелую травму головы. В больницу его увезли не сразу. Когда бойца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом черепа. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Боец провел в реанимации больницы Сатки более 10 дней и умер, не приходя в сознание. Его похоронили 5 августа в Юрюзани. Администрация города помогла с организацией похорон. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что расследование данного дела не комментируют
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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