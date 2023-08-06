Дело мигранта, в драке с которым погиб челябинский боец СВО, переквалифицируют на статью об убийстве

07 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы переквалифицировали дело на статью об убийстве Фото: Алексей Казанцев © URA.RU новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО Уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, после драки с которым умер боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дело по факту инцидента расследовалось по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После смерти Антона Чашкина и проведения судмедэкспертизы дело переквалифицировано на ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку)», — рассказал источник. Чашкин приехал в Юрюзань в отпуск. В ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани словесный конфликт между ним и мигрантом перерос в драку. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором. Чашкин получил тяжелую травму головы. В больницу его увезли не сразу. Когда бойца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом черепа. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Боец провел в реанимации больницы Сатки более 10 дней и умер, не приходя в сознание. Его похоронили 5 августа в Юрюзани. Администрация города помогла с организацией похорон. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что расследование данного дела не комментируют Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, после драки с которым умер боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дело по факту инцидента расследовалось по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После смерти Антона Чашкина и проведения судмедэкспертизы дело переквалифицировано на ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку)», — рассказал источник. Чашкин приехал в Юрюзань в отпуск. В ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани словесный конфликт между ним и мигрантом перерос в драку. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором. Чашкин получил тяжелую травму головы. В больницу его увезли не сразу. Когда бойца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом черепа. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Боец провел в реанимации больницы Сатки более 10 дней и умер, не приходя в сознание. Его похоронили 5 августа в Юрюзани. Администрация города помогла с организацией похорон. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что расследование данного дела не комментируют