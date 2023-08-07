Депутат Кузнецов призвал к жестким наказаниям за преступления против участников СВО

07 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Бездействие властей приведет к новым преступлениям против участников СВО, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наказание для тех, кто избил ветерана спецоперации на Украине, должно быть жестким, чтобы навсегда пресечь подобное поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Предотвратить подобные случаи, как произошел в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жесткая реакция властей только развяжет им руки. Это будет дополнительно „перегревать“ общество, что впоследствии может привести к настоящему шторму в стране», — сказал Дмитрий Кузнецов. Депутат также обратился к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и привлечь злоумышленников к ответственности. «Во время нападения на участника СВО правонарушители называли воюющих на СВО „убийцами“ и всячески глумились над инвалидами, ввиду чего имеется мнение, что мотивом нанесения побоев стало именно участие инвалидов в спецоперации. Подобные издевательства и причинение вреда здоровью <…> должны преследоваться по закону, и наказание за описанные действия должно быть неотвратимым. Меры по привлечению к ответственности должны быть приняты незамедлительно с целью пресечения подобных правонарушений в будущем», — подчеркнул парламентарий в своем обращении. В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Нападавшим было от 19 до 23 лет. Сам конфликт возник из-за неприязни к участникам СВО. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь пострадавшим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наказание для тех, кто избил ветерана спецоперации на Украине, должно быть жестким, чтобы навсегда пресечь подобное поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Предотвратить подобные случаи, как произошел в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жесткая реакция властей только развяжет им руки. Это будет дополнительно „перегревать“ общество, что впоследствии может привести к настоящему шторму в стране», — сказал Дмитрий Кузнецов. Депутат также обратился к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и привлечь злоумышленников к ответственности. «Во время нападения на участника СВО правонарушители называли воюющих на СВО „убийцами“ и всячески глумились над инвалидами, ввиду чего имеется мнение, что мотивом нанесения побоев стало именно участие инвалидов в спецоперации. Подобные издевательства и причинение вреда здоровью <…> должны преследоваться по закону, и наказание за описанные действия должно быть неотвратимым. Меры по привлечению к ответственности должны быть приняты незамедлительно с целью пресечения подобных правонарушений в будущем», — подчеркнул парламентарий в своем обращении. В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Нападавшим было от 19 до 23 лет. Сам конфликт возник из-за неприязни к участникам СВО. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь пострадавшим.