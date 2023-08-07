Депутат Кузнецов призвал к жестким наказаниям за преступления против участников СВО

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Бездействие властей приведет к новым преступлениям против участников СВО, сказал Дмитрий Кузнецов Фото:

Наказание для тех, кто избил ветерана спецоперации на Украине, должно быть жестким, чтобы навсегда пресечь подобное поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов.

«Предотвратить подобные случаи, как произошел в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жесткая реакция властей только развяжет им руки. Это будет дополнительно „перегревать“ общество, что впоследствии может привести к настоящему шторму в стране», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Депутат также обратился к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и привлечь злоумышленников к ответственности. «Во время нападения на участника СВО правонарушители называли воюющих на СВО „убийцами“ и всячески глумились над инвалидами, ввиду чего имеется мнение, что мотивом нанесения побоев стало именно участие инвалидов в спецоперации. Подобные издевательства и причинение вреда здоровью <…> должны преследоваться по закону, и наказание за описанные действия должно быть неотвратимым. Меры по привлечению к ответственности должны быть приняты незамедлительно с целью пресечения подобных правонарушений в будущем», — подчеркнул парламентарий в своем обращении.

В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Нападавшим было от 19 до 23 лет. Сам конфликт возник из-за неприязни к участникам СВО. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь пострадавшим.

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Наказание для тех, кто избил ветерана спецоперации на Украине, должно быть жестким, чтобы навсегда пресечь подобное поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Предотвратить подобные случаи, как произошел в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жесткая реакция властей только развяжет им руки. Это будет дополнительно „перегревать“ общество, что впоследствии может привести к настоящему шторму в стране», — сказал Дмитрий Кузнецов. Депутат также обратился к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и привлечь злоумышленников к ответственности. «Во время нападения на участника СВО правонарушители называли воюющих на СВО „убийцами“ и всячески глумились над инвалидами, ввиду чего имеется мнение, что мотивом нанесения побоев стало именно участие инвалидов в спецоперации. Подобные издевательства и причинение вреда здоровью <…> должны преследоваться по закону, и наказание за описанные действия должно быть неотвратимым. Меры по привлечению к ответственности должны быть приняты незамедлительно с целью пресечения подобных правонарушений в будущем», — подчеркнул парламентарий в своем обращении. В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Нападавшим было от 19 до 23 лет. Сам конфликт возник из-за неприязни к участникам СВО. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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