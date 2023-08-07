Депутат Кузнецов призвал к жестким наказаниям за преступления против участников СВО

Наказание для тех, кто избил ветерана спецоперации на Украине, должно быть жестким, чтобы навсегда пресечь подобное поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов.
«Предотвратить подобные случаи, как произошел в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жесткая реакция властей только развяжет им руки. Это будет дополнительно „перегревать“ общество, что впоследствии может привести к настоящему шторму в стране», — сказал Дмитрий Кузнецов.
Депутат также обратился к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и привлечь злоумышленников к ответственности. «Во время нападения на участника СВО правонарушители называли воюющих на СВО „убийцами“ и всячески глумились над инвалидами, ввиду чего имеется мнение, что мотивом нанесения побоев стало именно участие инвалидов в спецоперации. Подобные издевательства и причинение вреда здоровью <…> должны преследоваться по закону, и наказание за описанные действия должно быть неотвратимым. Меры по привлечению к ответственности должны быть приняты незамедлительно с целью пресечения подобных правонарушений в будущем», — подчеркнул парламентарий в своем обращении.
В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Нападавшим было от 19 до 23 лет. Сам конфликт возник из-за неприязни к участникам СВО. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь пострадавшим.
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