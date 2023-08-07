В Госдуме внесен законопроект о сокращении рабочего дня при жаре 07 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + При 28 градусов жары рабочий день может быть сокращен на час Фото: Размик Закарян © URA.RU В Госдуме внесен законопроект о внесении правок в Трудовой кодекс РФ, который предполагает сокращение рабочего дня или смены из-за температуры воздуха. Данный проект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня», — говорится в тексте документа. Законопроект опубликован в думской базе данных. Отмечается, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день или смену. При температуре воздуха 28,5 градуса сокращается рабочий день на один час, при температуре воздуха от 28,6 до 29 градусов — на два часа; при температуре воздуха выше 29,1 градусов — на четыре часа. Ранее член ассоциации «Юристы за трудовые права», юрист Олег Бабич заявил, что рабочий день у сотрудников должен был сокращен в случае, если в жаркую погоду в производственном помещении или офисе температура воздуха достигает 28 градусов. Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, сообщил, что август может стать самым теплым за лето. В Госдуме внесен законопроект о внесении правок в Трудовой кодекс РФ, который предполагает сокращение рабочего дня или смены из-за температуры воздуха. Данный проект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня», — говорится в тексте документа. Законопроект опубликован в думской базе данных. Отмечается, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день или смену. При температуре воздуха 28,5 градуса сокращается рабочий день на один час, при температуре воздуха от 28,6 до 29 градусов — на два часа; при температуре воздуха выше 29,1 градусов — на четыре часа. Ранее член ассоциации «Юристы за трудовые права», юрист Олег Бабич заявил, что рабочий день у сотрудников должен был сокращен в случае, если в жаркую погоду в производственном помещении или офисе температура воздуха достигает 28 градусов. Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, сообщил, что август может стать самым теплым за лето. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям