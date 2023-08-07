В Гидрометцентре назвали регионы России, куда придут тропические ливни

Завлабораторией Гидрометцентра: до конца рабочей недели в регионах России пройдут ливни

08 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Тропические ливни в регионах РФ ожидаются с 8 по 10 августа, отметила Людмила Паршина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тропические ливни, то есть кратковременные дожди с большим количеством осадков, ожидаются в Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях, Карелии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Тропические ливни — это очень интенсивные дожди, с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров. Это считаются ливневые дожди. К ним просто придумали слово „тропические“. Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской, с грозами, порывами ветра до 15-20 м/с. Также в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области. 8 и 9 августа такие ливни пройдут в Карелии, будут продолжаться в Ленинградской области.10 августа вполне возможны тропические ливни в Ростовской области и 10 августа в Запорожской и Херсонской областях. Ждем их и на территории Сибири и Урала. 9 августа на крайнем юге Красноярского края в Тыве. 9 и 10 августа в Прибайкалье, Иркутская область, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края», — дала прогноз Людмила Паршина. По словам завлабораторией Гидрометцентра, кратковременные дожди с грозами ожидаются и в Москве. «Дожди с 8 августа начинаются и в центральных областях Европейской территории, в том числе и в Москве, но кратковременные. Местами в отдельных районах с грозами, при них усиление ветра буквально до 17 м/с. Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится, +24, +29 градусов, +23, +28 градусов. Так будет до 12 августа», — отметила Паршина. При этом собеседница агентства добавила, что на юге Приморского края 10 августа может выпасть треть месячной нормы осадков. «В Приморском крае 10 августа передано штормовое предупреждение. Это отдаленное влияние тайфуна Ханун, который выйдет на Корею. Его влажный воздух распространится в зоне атмосферного фронта на юге Приморского края. Поэтому 10 августа там ожидается сильный дождь, до 40 мм осадков за 12 часов. Это где-то треть месячной нормы для этих районов», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тропические ливни, то есть кратковременные дожди с большим количеством осадков, ожидаются в Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях, Карелии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Тропические ливни — это очень интенсивные дожди, с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков. За час 30 миллиметров. Это считаются ливневые дожди. К ним просто придумали слово „тропические“. Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской, с грозами, порывами ветра до 15-20 м/с. Также в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области. 8 и 9 августа такие ливни пройдут в Карелии, будут продолжаться в Ленинградской области.10 августа вполне возможны тропические ливни в Ростовской области и 10 августа в Запорожской и Херсонской областях. Ждем их и на территории Сибири и Урала. 9 августа на крайнем юге Красноярского края в Тыве. 9 и 10 августа в Прибайкалье, Иркутская область, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края», — дала прогноз Людмила Паршина. По словам завлабораторией Гидрометцентра, кратковременные дожди с грозами ожидаются и в Москве. «Дожди с 8 августа начинаются и в центральных областях Европейской территории, в том числе и в Москве, но кратковременные. Местами в отдельных районах с грозами, при них усиление ветра буквально до 17 м/с. Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится, +24, +29 градусов, +23, +28 градусов. Так будет до 12 августа», — отметила Паршина. При этом собеседница агентства добавила, что на юге Приморского края 10 августа может выпасть треть месячной нормы осадков. «В Приморском крае 10 августа передано штормовое предупреждение. Это отдаленное влияние тайфуна Ханун, который выйдет на Корею. Его влажный воздух распространится в зоне атмосферного фронта на юге Приморского края. Поэтому 10 августа там ожидается сильный дождь, до 40 мм осадков за 12 часов. Это где-то треть месячной нормы для этих районов», — подчеркнула она.