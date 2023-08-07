Зеленский заявил о нежелании воевать на территории РФ

Владимир Зеленский сообщил, что киевский режим не планирует переносить конфликт на территорию РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не хочет переносить конфликт на территорию России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина не желает продолжать конфликт на территории России», — заявил Зеленский в беседе с аргентинским изданием
Ранее украинский лидер заявил, что благодарен Службе безопасности страны за удары по территории России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что теракты на гражданскую инфраструктуру РФ со стороны Украины являются отвлечением от провалов ВСУ на фронте во время наступательных действий.
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