Зеленский заявил о нежелании воевать на территории РФ 07 августа 2023 в 17:05 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский сообщил, что киевский режим не планирует переносить конфликт на территорию РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не хочет переносить конфликт на территорию России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина не желает продолжать конфликт на территории России», — заявил Зеленский в беседе с аргентинским изданием Nacion . По его словам, это не было целью ВСУ. Ранее украинский лидер заявил, что благодарен Службе безопасности страны за удары по территории России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что теракты на гражданскую инфраструктуру РФ со стороны Украины являются отвлечением от провалов ВСУ на фронте во время наступательных действий. Украина не хочет переносить конфликт на территорию России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Украина не желает продолжать конфликт на территории России», — заявил Зеленский в беседе с аргентинским изданием Nacion. По его словам, это не было целью ВСУ. Ранее украинский лидер заявил, что благодарен Службе безопасности страны за удары по территории России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что теракты на гражданскую инфраструктуру РФ со стороны Украины являются отвлечением от провалов ВСУ на фронте во время наступательных действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям