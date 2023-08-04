Зеленский поблагодарил СБУ за удары по России

04 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рад ударам по России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен Службе безопасности страны за удары по российским территориям. Об этом он заявил после того, как заслушал доклад от главы СБУ Василия Малюка. «Был сегодня и доклад <…> Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение боевых действий назад», — заявил Владимир Зеленский. Свое обращение он опубликовал в своем telegram-канале. Киев, пытаясь отвлечься от провалов при контрнаступлении в последнее время стал чаще наносить удары по России, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, ВСУ пытались атаковать беспилотниками военную базу в Новороссийске. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны в некоторых районах Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты в России со стороны ВСУ, включая атаку на Крымский мост.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен Службе безопасности страны за удары по российским территориям. Об этом он заявил после того, как заслушал доклад от главы СБУ Василия Малюка. «Был сегодня и доклад <…> Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение боевых действий назад», — заявил Владимир Зеленский. Свое обращение он опубликовал в своем telegram-канале. Киев, пытаясь отвлечься от провалов при контрнаступлении в последнее время стал чаще наносить удары по России, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, ВСУ пытались атаковать беспилотниками военную базу в Новороссийске. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны в некоторых районах Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты в России со стороны ВСУ, включая атаку на Крымский мост.