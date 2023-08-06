В ХМАО перекупщики игр для PlayStation остались без работы из-за новых правил Sony

07 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Перекупщики игр для PlayStation лишились клиентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые зарабатывают на комиссии с покупки видеоигр для приставок PlayStation в турецком онлайн-магазине, лишились части клиентов. Спрос на услуги перекупщиков упал после того как Sony подняла цены на свои игры в Турции. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями. «Меньше стали заказывать. Основная причина, да, в этом [удорожании игр]. Бывает даже, что и целый день не пишут и не особо заказывают», — рассказал предприниматель Иван из Сургута. Покупка игр в турецком онлайн-магазине PlayStation стала популярна среди игроков после того, как Sony заблокировала свой российский магазин. Геймеры покупают игры либо сами, если имеют зарубежную банковскую карту, либо обращаются к предпринимателям, у которых они есть. Те оплачивают покупку с собственных карт, забирая себе комиссию. Изначально стоимость турецких тайтлов оказалась дешевле российских версий, но неделю назад компания подняла цены в Турции. «Вместе с комиссией теперь получается почти в два раза дороже. Видимо, теперь люди переходят на дисковые версии, которые потом можно продать и вернуть часть денег», — добавляет предприниматель Владимир из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что среди жителей ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation. Из-за санкций, новые консоли ранее подорожали. Компания Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России также ввели параллельный импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые зарабатывают на комиссии с покупки видеоигр для приставок PlayStation в турецком онлайн-магазине, лишились части клиентов. Спрос на услуги перекупщиков упал после того как Sony подняла цены на свои игры в Турции. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями. «Меньше стали заказывать. Основная причина, да, в этом [удорожании игр]. Бывает даже, что и целый день не пишут и не особо заказывают», — рассказал предприниматель Иван из Сургута. Покупка игр в турецком онлайн-магазине PlayStation стала популярна среди игроков после того, как Sony заблокировала свой российский магазин. Геймеры покупают игры либо сами, если имеют зарубежную банковскую карту, либо обращаются к предпринимателям, у которых они есть. Те оплачивают покупку с собственных карт, забирая себе комиссию. Изначально стоимость турецких тайтлов оказалась дешевле российских версий, но неделю назад компания подняла цены в Турции. «Вместе с комиссией теперь получается почти в два раза дороже. Видимо, теперь люди переходят на дисковые версии, которые потом можно продать и вернуть часть денег», — добавляет предприниматель Владимир из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что среди жителей ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation. Из-за санкций, новые консоли ранее подорожали. Компания Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России также ввели параллельный импорт.