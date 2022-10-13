В ХМАО на полках «МВидео» и DNS появились PlayStation 5 по параллельному импорту

14 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Стоимость консолей около 70 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В магазинах «М.Видео» и DNS в Сургуте и Нижневартовске в наличии появились ранее дефицитные игровые приставки PlayStation 5. Консоли поставлены в рамках параллельного импорта. Об этом URA.RU рассказали в самих торговых точках. «Консоли в наличии, но остались в магазинах по городу по одной штуке. Они на витрине, но упакованные. Только это японские версии, и вилки у них соответственно такие же — работают с переходником», — рассказал корреспонденту продавец в торговой точке в ТРЦ «Европа сити» в Нижневартовске. Согласно информации на сайте «М.Видео», в сургутских магазинах также консоли есть в наличии. В магазине DNS в Нижневартовске игровые приставки также сейчас в наличии. По словам продавцов, консоли также поставлены в рамках параллельного импорта. «Судя по маркировке, японская версия, и штекер тут с плоскими контактами. Нужен переходник», — добавил сотрудник магазина в ТРЦ «Югра молл». Агентство направило запрос в пресс-центр «М.Видео». Ответ ожидается. Связаться с представителями DNS на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО местные магазины продавали дефицитные PlayStation 5 по цене ниже рыночной. Консоли стоили в среднем на 25% дешевле, чем в крупном ритейле. Sony приостановила работу в России, как и многие другие зарубежные компании. Компания приняла решение в рамках санкционного давления на РФ. Для обеспечения населения необходимыми товарами в России одобрили параллельный импорт. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В магазинах «М.Видео» и DNS в Сургуте и Нижневартовске в наличии появились ранее дефицитные игровые приставки PlayStation 5. Консоли поставлены в рамках параллельного импорта. Об этом URA.RU рассказали в самих торговых точках. «Консоли в наличии, но остались в магазинах по городу по одной штуке. Они на витрине, но упакованные. Только это японские версии, и вилки у них соответственно такие же — работают с переходником», — рассказал корреспонденту продавец в торговой точке в ТРЦ «Европа сити» в Нижневартовске. Согласно информации на сайте «М.Видео», в сургутских магазинах также консоли есть в наличии. В магазине DNS в Нижневартовске игровые приставки также сейчас в наличии. По словам продавцов, консоли также поставлены в рамках параллельного импорта. «Судя по маркировке, японская версия, и штекер тут с плоскими контактами. Нужен переходник», — добавил сотрудник магазина в ТРЦ «Югра молл». Агентство направило запрос в пресс-центр «М.Видео». Ответ ожидается. Связаться с представителями DNS на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО местные магазины продавали дефицитные PlayStation 5 по цене ниже рыночной. Консоли стоили в среднем на 25% дешевле, чем в крупном ритейле. Sony приостановила работу в России, как и многие другие зарубежные компании. Компания приняла решение в рамках санкционного давления на РФ. Для обеспечения населения необходимыми товарами в России одобрили параллельный импорт. Недружественные государства ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.