Появилось видео нападения мигранта на челябинку в пивбаре

07 августа 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес челябинке шесть ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Появилось видео нападения 50-летнего мигранта из Узбекистана Русулджона Шерматова на 40-летнюю жительницу Челябинска в пивбаре. На видео, предоставленном URA.RU источниками в правоохранительных органах, видно, как мужчина наносит удары ножом. «Это видео взято из камер видеонаблюдения. Мужчина заходит в паб и наносит женщине шесть ударов ножом. Сейчас эта запись является главным вещественным доказательством вины Шерматова», — рассказал источник. По данным URA.RU ранее Шерматов и челябинка встречались. Затем они расстались, но мужчина продолжал преследовать женщину, угрожал убить бывшую подругу и ее близких. В ночь на 5 августа Шерматов узнал, что женщина находится в пивбаре на улице Энтузиастов со своим новым знакомым. Он пришел в бар, в котором в тот момент никого кроме его бывшей подруги и ее нового приятеля не было, и тяжело ранил женщину. Ее приятель, ставший очевидцем случившегося, убежал. Как сообщила в соцсетях дочь пострадавшей, женщина находится в коме. Врачи не дают прогнозов. В следственном управлении СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Нападавшего разыскивают.

Появилось видео нападения 50-летнего мигранта из Узбекистана Русулджона Шерматова на 40-летнюю жительницу Челябинска в пивбаре. На видео, предоставленном URA.RU источниками в правоохранительных органах, видно, как мужчина наносит удары ножом. «Это видео взято из камер видеонаблюдения. Мужчина заходит в паб и наносит женщине шесть ударов ножом. Сейчас эта запись является главным вещественным доказательством вины Шерматова», — рассказал источник. По данным URA.RU ранее Шерматов и челябинка встречались. Затем они расстались, но мужчина продолжал преследовать женщину, угрожал убить бывшую подругу и ее близких. В ночь на 5 августа Шерматов узнал, что женщина находится в пивбаре на улице Энтузиастов со своим новым знакомым. Он пришел в бар, в котором в тот момент никого кроме его бывшей подруги и ее нового приятеля не было, и тяжело ранил женщину. Ее приятель, ставший очевидцем случившегося, убежал. Как сообщила в соцсетях дочь пострадавшей, женщина находится в коме. Врачи не дают прогнозов. В следственном управлении СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Нападавшего разыскивают.