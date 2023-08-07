Мэр Екатеринбурга рассудил конфликт топ-чиновников из-за новых автобусов

07 августа 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поначалу дистанцировался от спора — пока не вмешалась прокуратура Фото: Московец Илья © URA.RU Вмешавшийся в конфликт чиновников мэр Алексей Орлов решил: новые низкопольные автобусы для Екатеринбурга поставит компания, которая предложит наиболее выгодную цену. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя техзадание к тендеру, размещенному на портале госзакупок. В нем, как и анонсировало агентство, сказано, что за 979 миллионов рублей власти готовы приобрести в лизинг 35 единиц — с газовыми двигателями. «Прописанные к аукциону требования — нейтральные, то есть под них подходят и „Волгабас“, и НЕФАЗ», — поделился собеседник. Новость по теме Из-за конфликта во власти Екатеринбург остался без новых автобусов к 300-летию По его словам, в последний момент директор «Гортранса» Сергей Нугаев — заказчик автобусов — все-таки хотел дать НЕФАЗу преимущество, но транспортный комитет мэрии не позволил и заставил переделать документы. Комитет подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову. Бубнов, как писало URA.RU, при подготовке аукциона якобы лоббировал интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А Нугаев, продвигая, НЕФАЗ отмечал, что его автобусы дешевле и их проще эксплуатировать. В конфликт, как сообщало агентство, вмешалась областная прокуратура. После этого Орлов вызывал Бубнова на разговор. Параллельно в подчиняющемся ему транспортном комитете начало работать контрольно-ревизионное управление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вмешавшийся в конфликт чиновников мэр Алексей Орлов решил: новые низкопольные автобусы для Екатеринбурга поставит компания, которая предложит наиболее выгодную цену. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя техзадание к тендеру, размещенному на портале госзакупок. В нем, как и анонсировало агентство, сказано, что за 979 миллионов рублей власти готовы приобрести в лизинг 35 единиц — с газовыми двигателями. «Прописанные к аукциону требования — нейтральные, то есть под них подходят и „Волгабас“, и НЕФАЗ», — поделился собеседник. По его словам, в последний момент директор «Гортранса» Сергей Нугаев — заказчик автобусов — все-таки хотел дать НЕФАЗу преимущество, но транспортный комитет мэрии не позволил и заставил переделать документы. Комитет подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову. Бубнов, как писало URA.RU, при подготовке аукциона якобы лоббировал интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А Нугаев, продвигая, НЕФАЗ отмечал, что его автобусы дешевле и их проще эксплуатировать. В конфликт, как сообщало агентство, вмешалась областная прокуратура. После этого Орлов вызывал Бубнова на разговор. Параллельно в подчиняющемся ему транспортном комитете начало работать контрольно-ревизионное управление.