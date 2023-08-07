Мэр Екатеринбурга рассудил конфликт топ-чиновников из-за новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Екатеринбурга в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов поначалу дистанцировался от спора — пока не вмешалась прокуратура Фото:

Вмешавшийся в конфликт чиновников мэр Алексей Орлов решил: новые низкопольные автобусы для Екатеринбурга поставит компания, которая предложит наиболее выгодную цену. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя техзадание к тендеру, размещенному на портале госзакупок.

В нем, как и анонсировало агентство, сказано, что за 979 миллионов рублей власти готовы приобрести в лизинг 35 единиц — с газовыми двигателями. «Прописанные к аукциону требования — нейтральные, то есть под них подходят и „Волгабас“, и НЕФАЗ», — поделился собеседник.

Новость по теме
Из-за конфликта во власти Екатеринбург остался без новых автобусов к 300-летию

По его словам, в последний момент директор «Гортранса» Сергей Нугаев — заказчик автобусов — все-таки хотел дать НЕФАЗу преимущество, но транспортный комитет мэрии не позволил и заставил переделать документы. Комитет подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову. Бубнов, как писало URA.RU, при подготовке аукциона якобы лоббировал интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А Нугаев, продвигая, НЕФАЗ отмечал, что его автобусы дешевле и их проще эксплуатировать.

В конфликт, как сообщало агентство, вмешалась областная прокуратура. После этого Орлов вызывал Бубнова на разговор. Параллельно в подчиняющемся ему транспортном комитете начало работать контрольно-ревизионное управление.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вмешавшийся в конфликт чиновников мэр Алексей Орлов решил: новые низкопольные автобусы для Екатеринбурга поставит компания, которая предложит наиболее выгодную цену. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя техзадание к тендеру, размещенному на портале госзакупок. В нем, как и анонсировало агентство, сказано, что за 979 миллионов рублей власти готовы приобрести в лизинг 35 единиц — с газовыми двигателями. «Прописанные к аукциону требования — нейтральные, то есть под них подходят и „Волгабас“, и НЕФАЗ», — поделился собеседник. По его словам, в последний момент директор «Гортранса» Сергей Нугаев — заказчик автобусов — все-таки хотел дать НЕФАЗу преимущество, но транспортный комитет мэрии не позволил и заставил переделать документы. Комитет подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову. Бубнов, как писало URA.RU, при подготовке аукциона якобы лоббировал интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). А Нугаев, продвигая, НЕФАЗ отмечал, что его автобусы дешевле и их проще эксплуатировать. В конфликт, как сообщало агентство, вмешалась областная прокуратура. После этого Орлов вызывал Бубнова на разговор. Параллельно в подчиняющемся ему транспортном комитете начало работать контрольно-ревизионное управление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...