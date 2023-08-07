Терапевт объяснил, как изменится прохождение УЗИ из-за нового запрета

Терапевт Рябков: лечение пациентов станет дольше из-за новых правил УЗИ

07 августа 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

УЗИ без назначения врача может привести к рискам для организма, сказал Андрей Рябков Фото: Илья Московец © URA.RU В проведении ультразвукового исследования (УЗИ) могут отказать, если нет направления или оно оформлено неправильно. При этом новые правила могут увеличить время лечения пациентов. Об этом URA.RU сообщил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «По приказу Минздрава все УЗИ выполняются по направлению лечащего врача. Частные клиники, соответственно, имеют право отказать в проведении исследования. В том числе отказ может быть резонным, если направление есть, но оформлено оно неправильно. При этом, если пациент пришел с уже готовым УЗИ, то его примут без проблем. Также введение приказа вполне справедливо, так как именно врач должен назначать определенные осмотры и процедуры. Это поможет избежать рисков, связанных с определенными особенностями организма пациента. Да, срок лечения пациента может увеличиться. Однако по-хорошему любые осмотры и процедуры должны быть назначены врачом», — сказал Андрей Рябков. Главный врач ИНВИТРО-Москва Мария Боброва отметила, что качество медицинских услуг возрастет благодаря этим правилам. «Ультразвуковое исследование проводится по направлению врача для всех категорий пациентов. С одной стороны, данное требование может усилить нагрузку на врачей-специалистов первичного звена и увеличить время до получения услуги. С другой стороны, пациент получит необходимую именно ему услугу, что поможет избежать „лишних“ назначений. Данная система позволит в целом улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам», — подчеркнула собеседница агентства. Ранее Верховный суд запретил россиянам проводить УЗИ без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. Такое решение было принято после жалобы пациентки, которой отказали в проведении исследования в частной клинике без направления лечащего врача. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В проведении ультразвукового исследования (УЗИ) могут отказать, если нет направления или оно оформлено неправильно. При этом новые правила могут увеличить время лечения пациентов. Об этом URA.RU сообщил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «По приказу Минздрава все УЗИ выполняются по направлению лечащего врача. Частные клиники, соответственно, имеют право отказать в проведении исследования. В том числе отказ может быть резонным, если направление есть, но оформлено оно неправильно. При этом, если пациент пришел с уже готовым УЗИ, то его примут без проблем. Также введение приказа вполне справедливо, так как именно врач должен назначать определенные осмотры и процедуры. Это поможет избежать рисков, связанных с определенными особенностями организма пациента. Да, срок лечения пациента может увеличиться. Однако по-хорошему любые осмотры и процедуры должны быть назначены врачом», — сказал Андрей Рябков. Главный врач ИНВИТРО-Москва Мария Боброва отметила, что качество медицинских услуг возрастет благодаря этим правилам. «Ультразвуковое исследование проводится по направлению врача для всех категорий пациентов. С одной стороны, данное требование может усилить нагрузку на врачей-специалистов первичного звена и увеличить время до получения услуги. С другой стороны, пациент получит необходимую именно ему услугу, что поможет избежать „лишних“ назначений. Данная система позволит в целом улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам», — подчеркнула собеседница агентства. Ранее Верховный суд запретил россиянам проводить УЗИ без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. Такое решение было принято после жалобы пациентки, которой отказали в проведении исследования в частной клинике без направления лечащего врача.