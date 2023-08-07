Россиянам запретили делать УЗИ без направления врача

Верховный суд запретил россиянам проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
«Согласно пункту девять, <…> УЗИ проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. Лечащий врач оформляет направление на УЗИ», — отмечается в документе. При этом пациент имеет право выбора лечебного заведения.
Суд принял такое решение после того, как рассмотрел жалобу одной из пациенток. Ей отказали в проведении УЗИ в частной клинике без направления лечащего врача. В своем решении суд сослался на приказ от Министерства здравоохранения, в котором заявили о важности сохранения существующих норм о необходимости направления от лечащего врача на проведение ультразвуковых исследований.
Верховный суд запретил россиянам проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. «Согласно пункту девять, <…> УЗИ проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. Лечащий врач оформляет направление на УЗИ», — отмечается в документе. При этом пациент имеет право выбора лечебного заведения. Суд принял такое решение после того, как рассмотрел жалобу одной из пациенток. Ей отказали в проведении УЗИ в частной клинике без направления лечащего врача. В своем решении суд сослался на приказ от Министерства здравоохранения, в котором заявили о важности сохранения существующих норм о необходимости направления от лечащего врача на проведение ультразвуковых исследований.