Россиянам запретили делать УЗИ без направления врача

Верховный суд и Минздрав запретили россиянам делать УЗИ без медицинского направления
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
УЗИ в России разрешено делать только по направлению врача Фото:

Верховный суд запретил россиянам проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

«Согласно пункту девять, <…> УЗИ проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. Лечащий врач оформляет направление на УЗИ», — отмечается в документе. При этом пациент имеет право выбора лечебного заведения.

Суд принял такое решение после того, как рассмотрел жалобу одной из пациенток. Ей отказали в проведении УЗИ в частной клинике без направления лечащего врача. В своем решении суд сослался на приказ от Министерства здравоохранения, в котором заявили о важности сохранения существующих норм о необходимости направления от лечащего врача на проведение ультразвуковых исследований.

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Верховный суд запретил россиянам проводить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления врача. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. «Согласно пункту девять, <…> УЗИ проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. Лечащий врач оформляет направление на УЗИ», — отмечается в документе. При этом пациент имеет право выбора лечебного заведения. Суд принял такое решение после того, как рассмотрел жалобу одной из пациенток. Ей отказали в проведении УЗИ в частной клинике без направления лечащего врача. В своем решении суд сослался на приказ от Министерства здравоохранения, в котором заявили о важности сохранения существующих норм о необходимости направления от лечащего врача на проведение ультразвуковых исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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