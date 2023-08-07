Reason: Пентагон изначально не верил в успех Украины в контрнаступлении

07 августа 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Сотрудники Пентагона не верили в успех контрнаступления ВСУ Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные лица Пентагона и Белого дома не верили в успех Украины в контрнаступлении. Об этом сообщил старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниел Л. Дэвис. По его словам, наступление ВСУ терпит неудачу. «Официальные представители Пентагона и Белого дома не очень-то верили в успех Украины, но позволили им перейти в наступление, которое почти наверняка потерпело неудачу», — заявил Дэвис в беседе с американским журналом Reason. Он отметил, что ВСУ нужно остановить наступление, чтобы защититься от российских военных. Ранее украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. По их словам, российские военные разрушили дорогу для передвижения ВСУ. Бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что по завершении наступательных действий Украина не сможет удерживать занятые территории, передает RT.

Официальные лица Пентагона и Белого дома не верили в успех Украины в контрнаступлении. Об этом сообщил старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниел Л. Дэвис. По его словам, наступление ВСУ терпит неудачу. «Официальные представители Пентагона и Белого дома не очень-то верили в успех Украины, но позволили им перейти в наступление, которое почти наверняка потерпело неудачу», — заявил Дэвис в беседе с американским журналом Reason. Он отметил, что ВСУ нужно остановить наступление, чтобы защититься от российских военных. Ранее украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. По их словам, российские военные разрушили дорогу для передвижения ВСУ. Бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что по завершении наступательных действий Украина не сможет удерживать занятые территории, передает RT.