Офис Зеленского исключил любые сценарии прекращения конфликта с РФ

07 августа 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

В офисе Владимира Зеленского отвергли любые сценарии завершения конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Любой сценарий прекращения огня на Украине при нынешней диспозиции будет означать лишь одно — фактическую победу России», — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что такое прекращение огня будет означать поражение западного мира и конец глобального порядка безопасности. Подоляк также подчеркнул, что в текущей ситуации нет возможности для переговорного процесса и что статус-кво должно быть изменено на поле боя, с большим количеством вооружения, ракет и самолетов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западным странам достаточно прекратить поставки вооружения на Украину, чтобы завершить конфликт мирным путем. Он отметил, что Украина не производит свое собственное оружие, поэтому это будет значительным решением. Сообщается, что ВСУ не смогут противостоять сильной российской армии на поле боя, поэтому уже зимой Киев будет вынужден сесть за стол переговоров под мощным давлением западных стран, передает Pravda.Ru.

Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Любой сценарий прекращения огня на Украине при нынешней диспозиции будет означать лишь одно — фактическую победу России», — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что такое прекращение огня будет означать поражение западного мира и конец глобального порядка безопасности. Подоляк также подчеркнул, что в текущей ситуации нет возможности для переговорного процесса и что статус-кво должно быть изменено на поле боя, с большим количеством вооружения, ракет и самолетов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западным странам достаточно прекратить поставки вооружения на Украину, чтобы завершить конфликт мирным путем. Он отметил, что Украина не производит свое собственное оружие, поэтому это будет значительным решением. Сообщается, что ВСУ не смогут противостоять сильной российской армии на поле боя, поэтому уже зимой Киев будет вынужден сесть за стол переговоров под мощным давлением западных стран, передает Pravda.Ru.