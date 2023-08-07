07 августа 2023

Прокуратура хочет наказать полицейских из-за дела об избиении ветерана СВО в Забайкалье

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
Дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье объедини с делом о дискредитации участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили дело только по статье о порче имущества после избиения ветерана СВО в Забайкалье группой молодых людей. Сотрудники МВД завели дело только по факту повреждения разбитого телефона потерпевшего ветерана спецоперации, проигнорировав факт избиения человека. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов.

«Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества», — написал Александр Осипов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящий момент дело об избиении объединили с делом о дискредитации СВО. Под свой личный контроль ситуацию взял заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин.

Группа молодежи избила ветерана спецоперации в Забайкалье 6 августа. Молодые люди вступили в конфликт с участниками СВО и напали на них. Напавшие сняли награды с груди одного из ветеранов, а также разбили его телефон. Отмечалось, что в ходе спецоперации на Украине тот потерял ногу. Кроме него пострадал и другой участник СВО.

Один из нападавших был задержан в этот же день. Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать поддержку пострадавшим ветеранам СВО и их близким.

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Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили дело только по статье о порче имущества после избиения ветерана СВО в Забайкалье группой молодых людей. Сотрудники МВД завели дело только по факту повреждения разбитого телефона потерпевшего ветерана спецоперации, проигнорировав факт избиения человека. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов. «Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества», — написал Александр Осипов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящий момент дело об избиении объединили с делом о дискредитации СВО. Под свой личный контроль ситуацию взял заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин. Группа молодежи избила ветерана спецоперации в Забайкалье 6 августа. Молодые люди вступили в конфликт с участниками СВО и напали на них. Напавшие сняли награды с груди одного из ветеранов, а также разбили его телефон. Отмечалось, что в ходе спецоперации на Украине тот потерял ногу. Кроме него пострадал и другой участник СВО. Один из нападавших был задержан в этот же день. Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать поддержку пострадавшим ветеранам СВО и их близким.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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