В ЯНАО запустят новый субсидируемый авиарейс

Из Нового Уренгоя в Красноярск появится субсидируемый авиарейс
В ЯНАО появится новый субсидируемый авиарейс по маршруту Красноярск — Новый Уренгой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
«Новый перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год расширен до 298 направлений, в него включены семь новых направлений. В том числе Красноярск — Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба агентства воздушного транспорта на официальном сайте.
Согласно обновленному перечню, из городов Ямала по субсидируемым маршрутам можно улететь в Уфу, Тюмень, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды. Рейсы обслуживает авиакомпания «Ямал».
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