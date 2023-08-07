07 августа 2023
06 августа 2023

В ЯНАО запустят новый субсидируемый авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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33 Майская прогулка. Екатеринбург, нет войне, полет, мирное небо, самолет
Из Нового Уренгоя в Красноярск появится субсидируемый авиарейс Фото:

В ЯНАО появится новый субсидируемый авиарейс по маршруту Красноярск — Новый Уренгой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

«Новый перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год расширен до 298 направлений, в него включены семь новых направлений. В том числе Красноярск — Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба агентства воздушного транспорта на официальном сайте.

Согласно обновленному перечню, из городов Ямала по субсидируемым маршрутам можно улететь в Уфу, Тюмень, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды. Рейсы обслуживает авиакомпания «Ямал».

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В ЯНАО появится новый субсидируемый авиарейс по маршруту Красноярск — Новый Уренгой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта. «Новый перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год расширен до 298 направлений, в него включены семь новых направлений. В том числе Красноярск — Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба агентства воздушного транспорта на официальном сайте. Согласно обновленному перечню, из городов Ямала по субсидируемым маршрутам можно улететь в Уфу, Тюмень, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды. Рейсы обслуживает авиакомпания «Ямал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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