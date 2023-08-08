В Забайкалье силовики поймали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
На данный момент из компании, избившей ветерана СВО, задержали двоих Фото:

В Забайкалье поймали еще одного мужчину из компании, которая жестоко избила ветерана СВО, потерявшего ногу в боях. Об этом сообщили в региональном СК. В ведомстве уточнили, что в розыск объявлен и третий подозреваемый.

«Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, в розыск объявлен третий подозреваемый — 43-летний местный житель.

Ранее в Забайкалье компания избила участника спецоперации, получившего инвалидность в ходе боевых действий. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что после произошедшего возбуждены три уголовных дела — о порче имущества, причинении легкого вреда здоровью и дискредитации СВО. URA.RU собрало всю информацию, известную о ситуации, в одном материале.

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В Забайкалье поймали еще одного мужчину из компании, которая жестоко избила ветерана СВО, потерявшего ногу в боях. Об этом сообщили в региональном СК. В ведомстве уточнили, что в розыск объявлен и третий подозреваемый. «Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, в розыск объявлен третий подозреваемый — 43-летний местный житель. Ранее в Забайкалье компания избила участника спецоперации, получившего инвалидность в ходе боевых действий. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что после произошедшего возбуждены три уголовных дела — о порче имущества, причинении легкого вреда здоровью и дискредитации СВО. URA.RU собрало всю информацию, известную о ситуации, в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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