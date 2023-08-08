В Забайкалье силовики поймали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

08 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

На данный момент из компании, избившей ветерана СВО, задержали двоих Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Забайкалье поймали еще одного мужчину из компании, которая жестоко избила ветерана СВО, потерявшего ногу в боях. Об этом сообщили в региональном СК. В ведомстве уточнили, что в розыск объявлен и третий подозреваемый. «Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на официальном сайте ведомства . Кроме того, в розыск объявлен третий подозреваемый — 43-летний местный житель. Ранее в Забайкалье компания избила участника спецоперации, получившего инвалидность в ходе боевых действий. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что после произошедшего возбуждены три уголовных дела — о порче имущества, причинении легкого вреда здоровью и дискредитации СВО. URA.RU собрало всю информацию, известную о ситуации, в одном материале.

В Забайкалье поймали еще одного мужчину из компании, которая жестоко избила ветерана СВО, потерявшего ногу в боях. Об этом сообщили в региональном СК. В ведомстве уточнили, что в розыск объявлен и третий подозреваемый. «Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, в розыск объявлен третий подозреваемый — 43-летний местный житель. Ранее в Забайкалье компания избила участника спецоперации, получившего инвалидность в ходе боевых действий. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что после произошедшего возбуждены три уголовных дела — о порче имущества, причинении легкого вреда здоровью и дискредитации СВО. URA.RU собрало всю информацию, известную о ситуации, в одном материале.